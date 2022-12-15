Україна може отримати від Британії авіаційні крилаті ракети Storm Shadow, — Уоллес (відео)

Високоточна ракета SCALP EG/Storm Shadow класу "повітря-земля" призначена для ураження укріплених об'єктів на відстані понад 250 км.

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Міністр оборони Великобританії Бен Уоллес під час інтерв'ю Times Radio заявив, що він не виключає можливості надання Україні далекобійного озброєння, зокрема авіаційних крилатих ракет Storm Shadow.

Глава британського оборонного відомства пояснив, що офіційні особи не можуть прямо говорити про плани щодо постачання Збройних сил України, оскільки ця інформація допомогла б Москві. Тому більш предметно Лондон обговорюватиме постачання озброєнь безпосередньо з Києвом.

"Я не збираюся займатися припущеннями про постачання видів озброєнь. Росія хотіла б знати, які види зброї ми можемо передати Україні, щоб підтримати її. Ми обговорюватимемо це з українцями, виходячи з їхніх потреб та технічних можливостей", — наголосив Уоллес.

Міністр також зазначив, що Великобританія не збирається нападати на Росію, проте в даному випадку йдеться про те, щоб Україна могла себе захистити, тому допомога їй триватиме.

Що відомо про ракети Storm Shadow

Ракета класу "повітря-земля" SCALP EG/Storm Shadow — одна з найвідоміших авіаційних крилатих ракет, створених на рубежі XX та XXI століть. Це спільна британсько-французька технологія, що має дві модифікації — "SCALP Naval" і "Black Shaheen".

[ + – ] Розміщення Storm Shadow на бойовому літаку

Ракета може входити в комплект озброєння бойових літаків F-35, Panavia Tornado GR.4, Eurofighter Typhoon, а також Dassault Mirage 2000 як головний компонент високоточної та далекобійної зброї, ракета успішно справляється зі знищенням особливо укріплених об'єктів.

Тактико-технічні характеристики ракети

Маса — 1300 кг;

Довжина — 5,1 м;

Діаметр — 0,5 м;

Розмах крила — 2,84 м;

Бойова частина — 450 кг;

Дальність пуску – понад 250 км;

Висота польоту — 30-40 м;

Швидкість – 0,8 М (близько 1000 км/год).

[ + – ] ракета

Раніше повідомлялося, що у Міноборони США підтвердили плани передати Україні системи протиракетної оборони Patriot. Передача стане можливою після схвалення з боку міністра оборони Ллойда Остіна, після плану буде відправлено президенту Джо Байдену для підписання.

Спікер Кремля Дмитро Пєсков, коментуючи можливість постачання в Україну ЗРК Patriot 14 грудня, заявив, що системи стануть "законною метою" для ЗС РФ.