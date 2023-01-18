Украинские истребители с ракетами HARM уничтожают пусковые С-300 и С-400, – Воздушные силы

Зенитные ракеты от комплексов С-300 и С-400 летят практически по баллистической траектории, поэтому их невозможно имеющимися средствами сбить. Решение — поразить пусковую, заявил Юрий Игнат.

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Снизить угрозу обстрела ракетами из С-400 и С-300 можно путем уничтожения пусковых установок. Именно это и делают украинские летчики. Об этом сообщил спикер Командования Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона, передает АрміяInform.

По словам Игната, дальность полета ракеты С-300 и С-400 составляет 150 и 200 км. Чем выше дальность, тем хуже точность. Поэтому войска РФ размещают пусковые установки ЗРК ближе к границе с Украиной. Из-за баллистической траектории полета их крайне сложно сбивать.

Исходя из этого Юрий Игнат говорит, что для снижения угрозы ракет С-300 и С-400 нужно уничтожать сами пусковые установки зенитно-ракетных комплексов.

"Это наши летчики делают противорадиолокационными ракетами HARM", — подчеркнул Юрий Игнат.

Он добавил, что существующие комплексы в ВСУ С-300 и "Бук-М1" не могут сбивать ракеты Х-22 и модификации С-400 для сбития наземных целей. Радиотехнические войска способны только выявлять такие ракеты.

Напомним, 20 сентября в США раскрыли детали модернизации Су-27 и МиГ-29 под ракеты HARM. Было несколько подрядчиков, которые помогли Украине установить антирадарные ракеты.

14 января войска РФ обстреляли Киев ракетами из С-400. Фокус разобрался, какие районы столицы находятся в опасности.