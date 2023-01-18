Українські винищувачі з ракетами HARM знищують пускові С-300 та С-400, – Повітряні сили

Зенітні ракети від комплексів С-300 і С-400 летять практично балістичною траєкторією, тому їх неможливо збити наявними засобами. Рішення – вразити пускову, заявив Юрій Ігнат.

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Зменшити загрозу обстрілу ракетами із С-400 та С-300 можна шляхом знищення пускових установок. Саме це й роблять українські льотчики. Про це повідомив речник Командування Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, передає АрміяInform.

За словами Ігната, дальність польоту ракети С-300 та С-400 становить 150 та 200 км. Чим більша дальність, тим гірша точність. Тому війська РФ розміщують пускові установки ЗРК ближче до кордону з Україною. Через балістичну траєкторію польоту їх вкрай складно збивати.

Виходячи з цього, Юрій Ігнат каже, що для зниження загрози ракет С-300 і С-400 потрібно знищувати самі пускові установки зенітно-ракетних комплексів.

"Це наші льотчики роблять протирадіолокаційними ракетами HARM", — наголосив Юрій Ігнат.

Він додав, що існуючі комплекси в ЗСУ С-300 та "Бук-М1" не можуть збивати ракети Х-22 та модифікації С-400 для збиття наземних цілей. Радіотехнічні війська здатні лише виявляти такі ракети.

Нагадаємо, 20 вересня у США розкрили деталі модернізації Су-27 та МіГ-29 під ракети HARM. Було кілька підрядників, які допомогли Україні встановити антирадарні ракети.

14 січня війська РФ обстріляли Київ ракетами із С-400. Фокус розібрався, які райони столиці перебувають у небезпеці.