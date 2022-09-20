Зайняло кілька місяців: у США розкрили деталі модернізації Су-27 і МіГ-29 під ракети HARM

У Пентагоні заявили, що мали кілька підрядників, які допомогли Україні встановити антирадарні ракети.

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Українські винищувачі модернізували для можливості стріляти американськими протирадіолокаційними ракетами ARM-88 HARM. У Пентагоні заявили, що це зайняло лише кілька місяців. Про це повідомляє Breaking Defense.

Генерал Джеймс Геккер під час виступу на конференції Air Force Association Air, Space Cyber заявив, що в США було кілька підрядників, які могли інтегрувати американські ракети до радянських винищувачів Су-27 та МіГ-29.

"У нас є кілька підрядників, які змогли це зробити. Чи так він інтегрований, як на F-16? Звісно, ні. Отже, у них немає всіх можливостей, які були б у F-16", — заявив Геккер.

Основне питання в обговореннях полягало в тому, чи допомагали США інтегрувати протирадіолокаційні ракети на винищувачі Су-27 і МіГ-29 або було створено нову наземну пускову установку. За словами Геккер, одна з американських компаній могла це зробити. Проте називати конкретну компанію він називати не став, оскільки в разі розголосу про це дізнається Росія.

Нагадаємо, ізраїльські ЗМІ писали, що ЗСУ змогли обійти застарілу авіоніку на винищувачах ВПС України. Так вдалося встановити HARM на радянський бойовий літак.

Раніше в мережі з'явилося фото Су-27 із антирадарними ракетами HARM. Спочатку вони встановлювалися лише на МіГ-29.