Незвичайне рішення: як ЗСУ змогли встановити ракети HARM у радянські винищувачі
Інженери змогли обійти головну перешкоду на шляху інтеграції американських ракет до МіГ-29 та Су-27 — це застаріла авіоніка.
Українські військові змогли інтегрувати американські протирадіолокаційні ракети AGM-88 HARM у радянські винищувачі шляхом встановлення додаткової батареї живлення та підведення кабелю управління прямо до кабіни льотчика. Про це повідомляється в телеграм-каналі офіцера Армії оборони Ізраїлю Ігаля Левіна з посиланням на ізраїльське ЗМІ.
Інтеграція натовських ракет до ненатовського літака — це нелегке завдання. По суті, українські інженери змогли здійснити "майже ізраїльську комбінацію". Ракету інтегрували на напрямні, які спочатку не призначалися для неї. Військовим довелося імпровізувати. HARM підключили до живлення не з літака, а з переносної батареї. За рахунок цього ракета працює безупинно за рахунок наявності джерела живлення.
Як тільки ракета захоплює станцію радіолокації, то льотчик отримує оповіщення в кабіні і запускає її. У кабіну проведено кабель прямо з направляючої ракети. У такий спосіб вдалося вирішити головну проблему — на радянських винищувачах застаріла авіоніка, яка не дозволяє використовувати сучасні західні ракети.
Наразі невідомо, хто допоміг українським інженерам дійти такої ідеї. Мабуть, це були американці. Як цитує офіцер ізраїльські ЗМІ, рішення має багато недоліків, проте це дешеве і сердите рішення, яке до того ж, вкрай ефективне.
Нагадаємо, українські військові змогли інтегрувати американські ракети до винищувачів МіГ-29. Потім у мережі опублікували фото і Су-27 із західними ракетами. У Пентагоні повідомили про постачання ракет вже після того, як ЗСУ почали її застосовувати проти російських засобів ППО.