Незвичайне рішення: як ЗСУ змогли встановити ракети HARM у радянські винищувачі

Інженери змогли обійти головну перешкоду на шляху інтеграції американських ракет до МіГ-29 та Су-27 — це застаріла авіоніка.

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Українські військові змогли інтегрувати американські протирадіолокаційні ракети AGM-88 HARM у радянські винищувачі шляхом встановлення додаткової батареї живлення та підведення кабелю управління прямо до кабіни льотчика. Про це повідомляється в телеграм-каналі офіцера Армії оборони Ізраїлю Ігаля Левіна з посиланням на ізраїльське ЗМІ.

Інтеграція натовських ракет до ненатовського літака — це нелегке завдання. По суті, українські інженери змогли здійснити "майже ізраїльську комбінацію". Ракету інтегрували на напрямні, які спочатку не призначалися для неї. Військовим довелося імпровізувати. HARM підключили до живлення не з літака, а з переносної батареї. За рахунок цього ракета працює безупинно за рахунок наявності джерела живлення.

Як тільки ракета захоплює станцію радіолокації, то льотчик отримує оповіщення в кабіні і запускає її. У кабіну проведено кабель прямо з направляючої ракети. У такий спосіб вдалося вирішити головну проблему — на радянських винищувачах застаріла авіоніка, яка не дозволяє використовувати сучасні західні ракети.

[ + – ] Ракети HARM на Су-27

Наразі невідомо, хто допоміг українським інженерам дійти такої ідеї. Мабуть, це були американці. Як цитує офіцер ізраїльські ЗМІ, рішення має багато недоліків, проте це дешеве і сердите рішення, яке до того ж, вкрай ефективне.

Нагадаємо, українські військові змогли інтегрувати американські ракети до винищувачів МіГ-29. Потім у мережі опублікували фото і Су-27 із західними ракетами. У Пентагоні повідомили про постачання ракет вже після того, як ЗСУ почали її застосовувати проти російських засобів ППО.