Не МіГами єдиними: ВПС України модернізували Су-27 для антирадарних ракет HARM (фото)

Спочатку американські ракети змогли встановити на МіГ-29. Тепер Су-27, можливо, також може ними стріляти.

Українські військові модернізували ще один тип винищувачів американських протирадіолокаційних ракет AGM-88 HARM. Про це повідомляють у телеграм-каналі "No mercy for the enemy".

У мережі опублікували фотографію винищувача Су-27С, на якій, ймовірно, вперше зображена ракета HARM. У цьому літак також має змінений камуфляж. На нього нанесено хибне зображення кабіни знизу винищувача.

Аналітики Ukraine Weapons Tracker припускають, що літак визначає антирадарну ракету як ракету Р-27ЕП. І, судячи з того, що ВПС України змогли інтегрувати HARM у МіГи, зробити таке ж у Су-27 не було важким завданням. Вони мають схожу авіоніку. На фото видно дві ракети AGM-88 HARM.

[ + – ] Су-27 із ракетами HARM

Раніше у Пентагоні заявляли, що українські інженери змогли інтегрувати американські ракети до радянських винищувачів. Основна проблема полягала в застарілій авіоніці, яка не дозволяє запускати західні ракети. Розв'язання цієї проблеми дозволяє ЗСУ знищувати російські засоби ППО, завдяки якому відкривається дорога для "Байрактарів".

Нагадаємо, офіційно ВПС України показали ракети HARM на МіГ-29 30 серпня.

Раніше у NYT написали, що українські інженери дивують винахідливістю у застосуванні зброї. ЗСУ буквально на ходу створюють ефективні імпровізовані рішення. Саме це допомогло армії затопити крейсер "Москва".