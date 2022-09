Не МиГами едиными: ВВС Украины модернизировали Су-27 для антирадарных ракет HARM (фото)

Первоначально американские ракеты смогли установить на МиГ-29. Теперь Су-27, вероятно, также может ими стрелять.

Украинские военные модернизировали еще один тип истребителей для американских противорадиолокационных ракет AGM-88 HARM. Об этом сообщается в телеграм-канале "No mercy for the enemy".

В сети опубликовали фотографию истребителя Су-27С, на котором вероятно, впервые запечатлена ракета HARM. При этом самолет также имеет измененный камуфляж. На него нанесено ложное изображение кабины снизу истребителя.

Аналитики Ukraine Weapons Tracker предполагают, что самолет определяет антирадарную ракету как ракету Р-27ЭП. И судя по тому, что ВВС Украины смогли интегрировать HARM в МиГи, сделать такое же в Су-27 не было тяжелой задачей. Они имеют схожую авионику. На фотографии видно две ракеты AGM-88 HARM.

[ + – ] Су-27 с ракетами HARM

Ранее в Пентагоне заявляли, что украинские инженеры смогли интегрировать американские ракеты в советские истребители. Основная проблема заключалась в устаревшей авионике, которая не позволяет запускать западные ракеты. Решение этой проблемы позволяет ВСУ уничтожать российские средства ПВО, благодаря которому открывается дорога для "Байрактаров".

Напомним, официально ВВС Украины показали ракеты HARM на МиГ-29 30 августа.

Ранее в NYT написали, что украинские инженеры удивляют изобретательностью в применении оружия. ВСУ буквально на ходу создают эффективные импровизированные решени. Именно это помогло армии затопить крейсер "Москва".