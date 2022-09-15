Необычное решение: как ВСУ смогли установить ракеты HARM в советские истребители

Инженеры смогли обойти главное препятствие на пути интеграции американских ракет в МиГ-29 и Су-27 — это устаревшая авионика.

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Украинские военные смогли интегрировать американские противорадиолокационный ракеты AGM-88 HARM в советские истребители путем установки дополнительной батареи питания и подведения кабеля управления прямо в кабину летчика. Об этом сообщается в телеграм-канале офицера Армии обороны Израиля Игаля Левина со ссылкой на израильское СМИ.

Интеграция натовских ракет в ненатовский самолет — это нелегкая задача. По сути украинские инженеры смогли совершить "почти израильскую комбинацию". Ракету интегрировали на направляющие, которые изначально не предназначались для нее. Военным пришлось импровизировать. HARM подключили к питанию не с самого самолета, а с переносной батареи. За счет этого ракета работает без остановки за счет наличия источника питания.

Как только ракета захватывает радиолокационную станцию, то летчик получает оповещение в кабине и запускает ее. В кабину проведен кабель прямо с направляющей для ракеты. Таким образом удалось решить главную проблему — на советских истребителях устаревшая авионика, которая не позволяет использовать современные западные ракеты.

[ + – ] Ракеты HARM на Су-27

На данный момент неизвестно, кто помог украинским инженерам прийти к такой идее. Вероятно, это были американцы. Как цитирует офицер израильские СМИ, у решения есть много недостатков, однако это дешевое и сердитое решение, которое к тому же, крайне эффективное.

Напомним, украинские военные смогли интегрировать американские ракеты в истребители МиГ-29. Затем в сети опубликовали фото и Су-27 с западными ракетами. В Пентагоне сообщили о поставках ракет уже после того как ее ВСУ начали ее применять против российских средств ПВО.