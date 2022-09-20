Заняло пару месяцев: в США раскрыли детали модернизации Су-27 и МиГ-29 под ракеты HARM

В Пентагоне заявили, что у них было несколько подрядчиков, которые помогли Украине установить антирадарные ракеты.

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Украинские истребители модернизировали для возможности вести стрельбу американскими противорадиолокационными ракетами ARM-88 HARM. В Пентагоне заявили, что это заняло всего пару месяцев. Об этом сообщает Breaking Defense.

Генерал Джеймс Хеккер в ходе выступления на конференции Air Force Association Air, Space Cyber заявил, что в США было несколько подрядчиков, которые могли интегрировать американские ракеты в советские истребители Су-27 и МиГ-29.

"У нас есть несколько подрядчиков, которые смогли это сделать. Так ли он интегрирован, как на F-16? Конечно нет. Так что у них нет всех возможностей, которые были бы у F-16", — заявил Хеккер.

Основной вопрос в обсуждениях заключался в том, помогали ли США интегрировать противорадиолокационные ракеты на истребители Су-27 и МиГ-29 или же была создана новая наземная пусковая установка. По словам Хеккера, одна из американских компаний могла это сделать. Однако называть конкретную компанию он называть не стал, так как при огласке об этом узнает Россия.

Напомним, израильские СМИ писали, что ВСУ смогли обойти устаревшую авионику на истребителях ВВС Украины. Таким образом удалось установить HARM на советский боевой самолет.

Ранее в сети появилось фото Су-27 с антирадарными ракетами HARM. Первоначально они устанавливались только на МиГ-29.