Газопроводи, держструктури і хімзброя: США ввели нові санкції проти Росії
Під заборону потрапили компанії та фізособи, які причетні до отруєння Олексія Навального. Обмеження також торкнуться російських енергоносіїв.
Президент США Джо Байден підписав указ, який накладає нові санкції на російські компанії і державні структури, причетні до отруєння Олексія Навального. Про це повідомляється на сайті Білого дому.
Під санкції потрапили 9 високопоставлених співробітників ФСБ, дві держорганізації, а також російська програма хімічної зброї. Також США діятимуть щодо певних російських енергоносіїв. Вводяться санкції проти корабля і двох фізосіб, причетних до будівництва "Північного потоку-2". Додаткові обмеження вводяться і на експорт ядерних і ракетних технологій.
Держдеп ввів санкції проти всього 27 Центрального науково-дослідного інституту Міноборони Росії і проти 33-го Центрального науково-дослідного інституту Міноборони Росії.
"Сполучені Штати працюють з Німеччиною та іншими союзниками і партнерами з метою знизити наявні ризики, пов'язані з газопроводом "Північний потік-2" для України, країн НАТО і ЄС", — вказується в повідомленні держсекретаря США Ентоні Блінкена.
Нагадаємо, США в травні 2021 року ввели санкції проти компаній і судів РФ, що займаються будівництвом "Північного потоку-2".
У квітні США ввели нові санкції проти РФ, які передбачали висилку 10 російських дипломатів, а також 32 російських фізосіб та організацій.