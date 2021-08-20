Газопроводы, госструктуры и химоружие: США ввели новые санкции против России

Под запрет попали компании и физлица, которые причастны к отравлению Алексея Навального. Ограничения также затронут российские энергоносители.

Президент США Джо Байден подписал указ, который накладывает новые санкции против российских компаний и государственных структур, причастных к отравлению Алексея Навального. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

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Под санкции попали 9 высокопоставленных сотрудников ФСБ, две госорганизации, а также российская программа химического оружия. Также США будут принимать действия в отношении определенных российских энергоносителей. Вводятся санкции против корабля и двух физлиц, причастных к строительству "Северного потока-2". Дополнительные ограничения вводятся и на экспорт ядерных и ракетных технологий.

Госдеп ввел санкции против всего 27 Центрального научно-исследовательского института Минобороны России и против 33-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны России.

"Соединенные Штаты работают с Германией и другими союзниками и партнерами с целью снизить имеющиеся риски, связанные с газопроводом "Северный поток-2" для Украины, стран НАТО и ЕС", — указывается в сообщении госсекретаря США Энтони Блинкена.

Напомним, США в мае 2021 года ввели санкции против компаний и судов РФ, занимающихся строительством "Северного потока-2".

В апреле США ввели новые санкции против РФ, которые предусматривали высылку 10 российских дипломатов, а также 32 российских физлиц и организаций.