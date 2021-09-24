Палата представителей Конгресса США одобрила новые санкции против России

Законодатели США продолжают стремиться ввести санкции против "Северного потока – 2".

Палата представителей США 23 сентября одобрила проект оборонного бюджета на следующий финансовый год (начинается с 1 октября). Он предусматривает ужесточение санкций против России. Процесс обсуждения законопроекта в прямом эфире транслировал телеканал Конгресса США.

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Законопроект одобрен подавляющим большинством голосов: 316 против 113.

В бюджет включен запрет гражданам США проводить сделки с российским суверенным госдолгом на вторичном рынке (то есть покупать российские гособлигации).

Администрации президента предлагается рассмотреть введение санкций в отношении 35 россиян. В список включены премьер-министр РФ Михаил Мишустин, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, бизнесмены Роман Абрамович и Алишер Усманов, главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян, телеведущий Владимир Соловьев.

Этот список представителям Евросоюза и США ранее предложили соратники оппозиционера Алексея Навального, который сейчас находится в заключении в России.

Проект оборонного бюджета также включает новые санкции против газопровода "Северный поток – 2". После вступления закона в силу президент США будет обязан не позже чем через 15 дней ввести санкции в отношении всех лиц и компаний, причастных к деятельности и строительству газопровода.

Автором этой инициативы является республиканец Майкл Маккол.

Попадание в санкционный список означает:

заморозку активов в США;

запрет на ведение бизнеса с американскими гражданами и компаниями;

запрет въезда на территорию США;

отказ в выдаче виз и аннулирование действующих виз.

Законопроект обязывает министра обороны и госсекретаря США представить конгрессменам отчет с описанием финансовых выгод, которые Россия получит благодаря запуску газопровода, а также анализом связанных с завершением его строительства рисков безопасности для Украины, европейских союзников и НАТО.

После принятия Палатой представителей проекта бюджета Пентагона, свой вариант бюджета должен принять Сенат. Оба варианта будут сведены в один, который обе палаты должны будут принять. После этого согласованный проект поступит на подпись президенту США.

Как правило, закон об оборонном бюджете в США появляется в конце осени – начале зимы.

Напомним, в августе президент США Джо Байден подписал указ, который вводит новые санкции против российских компаний и государственных структур, причастных к отравлению Алексея Навального.