В Германии сообщили, что "Северный поток – 2" в этом сезоне не поможет Европе с газом

Глава немецкого партнера "Газпрома" не стал отвечать на вопрос, могут ли россияне сейчас поставлять больше газа в Европу или предпочитают не делать этого.

В немецкой энергетической компании Uniper не ожидают, что газопровод "Северный поток – 2" поможет улучшить ситуацию с газом в Европе этой зимой, сообщило Reuters

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Трубопровод протяженностью 1200 км полностью построен. Но для начала транспортировки газа он должен получить статус оператора передачи от немецкого регулирующего органа. Этот процесс начался 8 сентября. Ранее сообщалось то он может занять до четырех месяцев.

"Насколько мне известно, сертификация трубопровода будет настолько поздней, что, вероятно, он не сможет помочь нам этой зимой", – сказал генеральный директор Uniper Клаус-Дитер Маухбах.

[ + – ] Клаус-Дитер Маухбах

После того, как немецкий регулирующий орган завершит свою проверку, он отправит проект решения в Европейскую комиссию.

Uniper, контрольный пакет акций которой принадлежит финской Fortum, является одной из пяти западных компаний – финансовых партнеров (в размере 950 млн евро) проекта газопровода.

Остальные четыре: немецкая BASF Wintershall Dea, англо-голландская Shell, австрийская OMV и французская Engie.

Маухбах отказался от комментариев, когда его спросили, может ли "Газпром" сейчас поставлять больше газа или предпочитает не делать этого.

Он только сказал, что все контракты, которые подписаны ими с группой "Газпром", выполняются. И добавил, что россияне поставляют не намного больше, чем указано в контрактах.

Напомним, после сообщения о достройке газопровода сообщалось, что первые поставки газа из России в Германию начнутся уже с 1 октября, будет задействована одна из ниток трубопровода. Вторая нитка будет задействована спустя пару месяцев.

Палата представителей США 23 сентября одобрила проект оборонного бюджета на следующий финансовый год (начинается с 1 октября). Он предусматривает ужесточение санкций против газопровода "Северный поток — 2".