Вице-канцлер Германии назвал "Северный поток-2" ошибкой и усомнился в его запуске

Российский газопровод противоречит главному правилу анбандлинга, говорит политик.

Вице-канцлер Германии и министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек назвал "Северный поток-2" геополитической ошибкой ФРГ, усомнившись в его запуске. Об этом сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Чиновник напомнил, что все европейские государства помимо ФРГ и Австрии выступали против строительства российского газопровода.

Хабек подчеркнул, что СП-2 нарушает главное правило анбандлинга: когда компания-добытчик сырья не может быть его транспортером. Эти процессы должны осуществляться разными организациями.

"Теперь же трубопровод построен. Неясен вопрос, сможет ли он начать работу. По этому вопросу нужно принимать решение в соответствии с европейским и национальным законодательством", — сказал политик.

Как известно, немецкий регулятор заморозил сертификацию "Северного потока-2" минимум до второй половины 2022 года. Сейчас компания оператор Nord Stream 2 начала процесс создания дочерней компании в Германии, чтобы вписываться в рамки европейского законодательства для запуска своего проекта.

О временной приостановке процесса сертификации российского газопровода стало известно в ноябре этого года. Новая глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что пока сертификация российского газопровода невозможна из-за того, что "Северный поток-2" не соответствует европейскому энергетическому законодательству.