Віце-канцлер Німеччини назвав "Північний потік-2" помилкою та засумнівався у його запуску

Російський газопровід суперечить головному правилу анбандлінгу, каже політик.

Віце-канцлер Німеччини та міністр у справах економіки та захисту клімату Роберт Хабек назвав "Північний потік-2" геополітичною помилкою ФРН, засумнівавшись у його запуску. Про це повідомляє Frankfurter Allgemeine Zeitung.

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Чиновник нагадав, що всі європейські держави, крім ФРН та Австрії, виступали проти будівництва російського газопроводу.

Хабек наголосив, що СП-2 порушує головне правило анбандлінгу: коли компанія-добувач сировини не може бути його транспортером. Ці процеси мають здійснюватися різними організаціями.

"Тепер же трубопровід збудований. Неясно питання, чи зможе він розпочати роботу. З цього питання потрібно приймати рішення відповідно до європейського та національного законодавства", — сказав політик.

Як відомо, німецький регулятор заморозив сертифікацію "Північного потоку-2" щонайменше до другої половини 2022 року. Зараз компанія оператор Nord Stream 2 розпочала процес створення дочірньої компанії в Німеччині, щоб вписуватись у рамки європейського законодавства для запуску свого проекту.

Про тимчасове призупинення процесу сертифікації російського газопроводу стало відомо у листопаді цього року. Новий глава МЗС Німеччини Анналена Бербок заявила, що поки що сертифікація російського газопроводу неможлива через те, що "Північний потік-2" не відповідає європейському енергетичному законодавству.