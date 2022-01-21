Німеччина не виплатить компенсацію РФ, якщо "Північний потік-2" не запустять

Віцеканцлер ФРН від партії "зелених" заявив, що газопровід вартістю $11 млрд завжди був геополітичним проєктом, і якщо РФ використає його проти України, це "матиме наслідки".

Німеччина не повинна виплачувати компенсацію, якщо німецька влада визнає вже побудований газопровід "Північний потік-2" таким, що не відповідає законам Євросоюзу. Про це в інтерв'ю німецькому виданню Der Spiegel заявив міністр економіки ФРН, віцеканцлер Роберт Габек, повідомляє РБК.

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Нині газопровід, на будівництво якого було витрачено близько $11 млрд, не введено в експлуатацію через відсутність дозволу національного регулятора Німеччини.

"Наразі Федеральне мережеве агентство призупинило процедуру сертифікації. Якщо її буде відновлено, то ця процедура повинна буде вирішити, чи дотримані умови для схвалення відповідно до німецьких та європейських правил. А якщо це не так, то компенсації не буде", — сказав він.

За словами віцеканцлера уряду ФРН, велика залежність Німеччини від російських енергоресурсів — це факт. Політик також нагадав, що "Північний потік-2" завжди був геополітичним проєктом, оскільки його запуск дозволить Росії припинити використовувати українську територію для транзиту газу до ЄС. Зазначимо, що такої ж думки щодо "місії" газопроводу дотримується Україна, США та низка країн ЄС.

Габек також додав, що в силі залишається угода між ФРН і США, згідно з якою використання Росією енергетики як зброї "матиме наслідки".

"Росія знає, що перетин червоних ліній відразу ж призведе до жорстких санкцій, які давно готувалися", — сказав віцеканцлер.

Варто зазначити, що Роберт Габек — член керівної у ФРН коаліції від партії "зелених". Як повідомляє DW, із трьох учасників цієї коаліції "зелені" ставляться до "Північного потоку-2" найбільш критично, "якщо не сказати, що негативно". Їхні колеги з уряду із Соціал-демократичної партії (до якої належить канцлер ФРН Олаф Шольц) підтримують російський проєкт.

Сам Робер Габек раніше заявляв, що "Північний потік-2" є помилкою і засумнівався в перспективах його запуску.

Як раніше писав Фокус, у листопаді 2021 року німецька влада заморозила сертифікацію "Північного потоку-2" мінімум до другої половини 2022 року. Причина — невідповідність газопроводу до законодавства Євросоюзу.