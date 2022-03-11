Россия нанесла первый авиаудар по Днепру, горела обувная фабрика (фото, видео)

Снаряды упали рядом с детским садом и многоквартирным жилым домом, некоторые здания разрушены.

В Новокодакском районе Днепра 11 марта российская армия произвела три авиаудара. Об этом сообщил в Telegram советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

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В 6:10 утра снаряды упали возле детского сада и многоквартирного жилого дома.

Враг попал в двухэтажную обувную фабрику, от удара она загорелась. По предварительной информации, 1 человек погиб.

Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) привлекла 20 человек и 4 единицы техники для устранения последствий.

На кадрах, снятыми местными жителями, можно услышать громкие звуки взрывов.

[ + – ] Шум от взрывов в Днепре

Спасатели опубликовали видео последствий авиаудара, на котором показаны пожары, разрушенные здания и тело погибшего человека.

[ + – ] Видео последствия взрывов в Днепре

В городе несколько часов звучала сирена тревоги, людей просили спрятаться в бомбоубежищах.

Напомним, что в Генштабе Вооруженных сил Украины сообщали об успехах украинской армии на 16-й день войны с РФ. Агрессор несет серьезные потери и вынужден пополнять ряды армии заключенными из Ростовской области.

Экономика РФ находится в шоковом состоянии из-за войны в Украине. Запад продолжае вводить санкции против России за развязывание войны. Европейские и американские компании массово покидают российский рынок.

Фокус ранее писал о странах, которые не хотят вводить санкции против России за вторжение в Украину. ОАЭ, Индия и Израиль заняли в этом вопросе пассивную позицию.