Війська РФ готують план висадки десанту в Одесі, — військова адміністрація

Про можливу висадку російського десанту в Одесі також попередив секретар РНБО Олексій Данілов. За його словами, підрозділи ЗСУ готові зустрічати окупантів у портовому місті.

Російські війська планують здійснити чергову спробу висадки свого десанту в Одесі. Про це попередив речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук.

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За його словами, українські військовослужбовці, котрі тримають оборону Одеси, готові до такого сценарію.

Сергій Братчук припустив, що російські війська можуть атакувати портове місто як із повітря, так і з суші.

"Ми весь час говоримо про те, що зберігається ризик висадки морського десанту на одеському узбережжі, тому нічого нового напередодні не прозвучало. Ворог жорстокий, підступний і хоче атакувати. Ласкаво просимо до пекла. Нехай спробують десант, удари з повітря або з суші... готові", — додав речник Одеської ОВА.

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Про можливе висадження російського десанту в Одесі також попередив секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов. В ефірі національного марафону він повідомляв, що окупанти планували здійснити спецоперацію кілька днів тому, проте її довелося перенести через несприятливі погодні умови.

"Була погода, вони були змушені піти до Севастополя. Зараз вони повертаються. У них велике бажання зараз розпочати десантування на території Одеси й Одеської області. Але на них там чекають", — заявив Данілов і попередив окупантів, що в них не буде "легкої прогулянки" по регіону.

За словами секретаря РНБО, на Одещині достатньо сил, щоб зустріти російський десант, і ситуація в портовому місті повністю контрольована.

Нагадаємо, 11 березня мер Одеси Геннадій Труханов повідомляв, що окупанти планують оточити портове місто з невизнаного Придністров'я та Миколаєва. За словами міського голови, російські військовослужбовці хочуть спершу взяти в облогу обласний центр по суші, після чого може бути спроба висадки десанту.

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