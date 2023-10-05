Катували та вбивали: військові РФ примушували українців собою розміновувати поля, — ООН

Російські військові, можливо, найманці ПВК "Вагнер", гнали полонених українців на заміновані поля. При цьому розстрілювали поранених серед тих, хто відмовлявся це робити.

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Управління Верховного комісара з прав людини ООН 4 жовтня опублікувало звіт, у якому підтвердили російські злочини під час війни в Україні. Зокрема, росіяни розстрілювали полонених, а кого не розстріляли, то примушували розміновувати поля та витягувати поранених військових ЗС РФ. Текст звіту розміщено на сайті організації.

У звіті підтвердили шість випадків, коли військові ЗС РФ розстріляли українських полонених. Серед цих випадків — розстріл бійця Олександра Мацієвського та обезголовлення ще одного бійця ЗСУ. Також докладно розповідається про групу полонених, яких примушували своїми тілами розміновувати поля.

Воєнні злочини ЗС РФ — доповідь ООН

Автори звіту ООН детально описали долю полонених, убитих росіянами. Зокрема, ідеться про двох українців, які потрапили до рук "озброєної групи, пов’язаної з російською армією". Події відбулись на Донеччині влітку 2022 року. Зазначимо, може іти мова про найманців ПВК "Вагнер", які саме тоді воювали на сході.

Українці потрапили у полон у серпні 2022 року. Після цього їх три місяці примушували підносити російським військовим патрони, снаряди, інші речі. Рухатись доводилось мінними полями, вказано у звіті.

За якийсь час один полонений підірвався на міні і отримав порання. Росіяни його застрелили. Пізніше убили й другого бійця, бо він відмовився виконувати завдання. Цією ж "роботою" потім катували ще п'ятьох людей.

Також розповіли про двох українських військових, які потрапили у полон біля села Слобода у Чернігівській області під час перших тижнів вторгнення РФ в Україну.

Зазначимо, у звіті, опублікованому 4 жовтня, експерти ООН пояснили, що дослідили відео з публічними стратами, які з'явились у мережі. Визнали, що відео зі стратою Мацієвського та невідного обезголовленого бійця — справжні, і не містять підроблених кадрів.

У 2023 році з'явилось відео розстрілу, який провели російські солдати. Їхня жертва — боєць ЗСУ — вигукнув слова "Слава Україні!" і після цього його убили. Пізніше стало відомо, що це боєць 119 ОБрТрО Олександр Мацієвський — його впізнала мама.

Полеглого воїна вшанували: президент України посмертно нагородив його званням "Герой України". Також в Києві і Берліні малювали мурали.

Між тим звіт ООН за 2022 рік не містив визнання звірств росіян. Натомість там вказували, що опитали російських полонених, які поскаржились на "нечемне" поводження. Автори звіту не змогли потрапити у жодну російську колонію та не згадали про події в Оленівці, коли росіяни підірвали снаряд посеред бараку з українськими полоненими. Однак нарахували 21 випадок тортур полонених з боку Росії і, водночас, 25 начебто аналогічних випадків з боку України.

Нагадуємо, на Чернігівщині мати полеглого бійця ЗСУ витратила отримані гроші на будівництво дороги: вважає, це стане найкращою пам'яттю про сина. Тим часом в ГУР Міноборони розповіли про снайпера з позивним "Орел". Чоловік загинув, намагаючись зупинити диверсантів ГРУ.