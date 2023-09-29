Ціною життя зупинив штурм ГРУ: в ЗСУ розповіли про командира групи снайперів "Орла" (відео)

Підполковник загинув на другий тиждень повномасштабного вторгнення, коли відбивав на Харківській окружній дорозі навалу елітних спецпризначенців РФ.

Related video

Підполковник Олександр Орлов, український боєць, командир спеціального призначення "Омега" Східного територіального управління Національної гвардії, ціною власного життя героїчно припинив наступ штурмового підрозділу російського ГРУ. Відео про захисника оприлюднило Східне оперативно-територіальне об'єднання НГУ.

Як розповіли побратими підполковника, Олександр Орлов з позивним "Орел" завжди був першим, сміливим і мужнім, вів за собою людей та хотів досягти максимального результату.

Олександр Орлов ціною власного життя зупинив штурм ГРУ

В цивільному житті працював шахтарем. До внутрішніх військ призвався ще у 2007 році. Весною під час Революції Гідності захисник зберіг вірність присязі народу України.

Коли Росія розв'язала проти України повномасштабну війну, "Орел" захищав Харків. Він був командиром бойової групи окремого загону спецпризначення Східного територіального управління Нацгвардії України. Герой сформував групу снайперів харківської "Омеги" та до своєї загибелі був її незмінним лідером.

Снайпери "Орла" тимчасово перекваліфікувалися на розвідників, прочісували територію, збирали інформацію, захоплювали трофеї. Олександр Орлов щороку виконував складні завдання на передовій. Спеціалізувався на боротьбі проти російських снайперів.

Олександр Орлов ціною власного життя зупинив штурм ГРУ

Підполковник загинув на другий тиждень повномасштабного вторгнення, коли відбивав на Харківській окружній штурм підрозділу російського ГРУ.

"Атака ворога тоді захлинулась, росіяни не змогли закріпитися в житлових районах Північної Салтівки, але ми втратили одного з найдосвідченіших і найпідготовленіших військовослужбовців", – зазначили в Нацгвардії.

Олександр Орлов ціною власного життя зупинив штурм ГРУ

За мужність і героїзм Олександр Орлов представлений до найвищої державної нагороди – звання Герой України (посмертно).

Нагадаємо, в п'ятницю, 22 вересня призначення "Омега" повідомило, що бійці Національної гвардії за допомогою дрона-камікадзе знищили російський танк.