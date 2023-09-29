Ценой жизни остановил штурм ГРУ: в ВСУ рассказали о командире группы снайперов "Орла" (видео)

Подполковник погиб на вторую неделю полномасштабного вторжения, когда отражал на Харьковской окружной дороге нашествие элитных спецназовцев РФ.

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Подполковник Александр Орлов, украинский боец, командир специального назначения "Омега" Восточного территориального управления Национальной гвардии, ценой собственной жизни героически прекратил наступление штурмового подразделения российского ГРУ. Видео о защитнике обнародовало Восточное оперативно-территориальное объединение НГУ.

Как рассказали собратья подполковника, Александр Орлов с позывным "Орел" всегда был первым, смелым и мужественным, вел за собой людей и хотел достичь максимального результата.

Александр Орлов ценой собственной жизни остановил штурм ГРУ

В гражданской жизни работал шахтером. Во внутренние войска призвался еще в 2007 году. Весной во время Революции Достоинства защитник сохранил верность присяге народу Украины.

Когда Россия развязала против Украины полномасштабную войну, "Орел" защищал Харьков. Он был командиром боевой группы отдельного отряда спецназначения Восточного территориального управления Нацгвардии Украины. Герой сформировал группу снайперов харьковской "Омеги" и до своей гибели был ее неизменным лидером.

Снайперы "Орла" временно переквалифицировались в разведчиков, прочесывали территорию, собирали информацию, захватывали трофеи. Александр Орлов ежегодно выполнял сложные задачи на передовой. Специализировался на борьбе против российских снайперов.

Александр Орлов ценой собственной жизни остановил штурм ГРУ

Подполковник погиб на вторую неделю полномасштабного вторжения, когда отражал на Харьковской окружной штурм подразделения российского ГРУ.

"Атака врага тогда захлебнулась, россияне не смогли закрепиться в жилых районах Северной Салтовки, но мы потеряли одного из самых опытных и подготовленных военнослужащих", — отметили в Нацгвардии.

Александр Орлов ценой собственной жизни остановил штурм ГРУ

За мужество и героизм Александр Орлов представлен к высшей государственной награде — званию Герой Украины (посмертно).

Напомним, в пятницу, 22 сентября назначение "Омега" сообщило, что бойцы Национальной гвардии с помощью дрона-камикадзе уничтожили российский танк.