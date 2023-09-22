"Минус танчик": нацгвардейцы с помощью дрона разделались с техникой ВС РФ (видео)

Противник пытался сберечь танк, замаскировав его сухими ветками, однако оператор беспилотника успешно направил его к цели.

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Бойцы Национальной гвардии с помощью дрона-камикадзе уничтожили российский танк. Соответсвующее видео было опубликовано на Facebook-странице Центра специального назначения Национальной гвардии Украины "Омега" в пятницу, 22 сентября.

На видеокадрах запечатлена "битва" FPV-дрона с российской бронетехникой. Оккупанты попытались спрятать танк в лесном массиве, забросав его сухими ветками. Однако беспилотник-камикадзе, который к цели направил оператор, успешно поразил технику противника. А дрон-разведчик, работающий с ним в паре, показал последствия попадания. На кадрах видно, как танк охватил огонь, а потом из него повалил густой дым. Был ли там экипаж на момент удара дроном — неизвестно.

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Разделались с "Призрачным гонщиком" и "хробаком": дроны ВСУ поразили танки ВС РФ (видео)

"Немного драйва и минус танчик спецназовцами 2-го отряда Центра специального назначения "Омега" НГУ", — подписали военные видео.

Напомним, 21 сентября украинский дрон Pegas взорвал танк ВС РФ и сорвал обстрел. Бронетехника оккупантов ехала по прокатанной другими машинами колее. Оператор БПЛА направил в сторону танка дрон, который поразил танк в тот момент, когда он заехал в небольшую посадку. А беспилотник-разведчик снял с высоты птичьего полета, как на корпусе танка вспыхнул огонь и за несколько секунд его заволокло густым серым дымом.

А 15 сентября дрон ВСУ уничтожил российский танк за $3 млн. Бронетехника оккупантов была спрятана в посадке. Именно туда оператор беспилотника отправил ударный дрон. БПЛА метко поразил свою цель, ударив Т-52 в уязвимую зону — под башню. Танк вспыхнул и через несколько секунд в нем начал детонировать боекомплект.