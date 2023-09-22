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Діджитал Російсько-українська війна Контрнаступ ЗСУ у 2023 році

"Мінус танчик": нацгвардійці за допомогою дрона розправилися з технікою ЗС РФ (відео)

бронетехніка, російський танк
Фото: Мiноборони РФ | Українські військові знищили замаскований танк ЗС РФ

Противник намагався зберегти танк, замаскувавши його сухими гілками, проте оператор безпілотника успішно спрямував його до цілі.

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Бійці Національної гвардії за допомогою дрона-камікадзе знищили російський танк. Відповідне відео було опубліковано на Facebook-сторінці Центру спеціального призначення Національної гвардії України "Омега" в п'ятницю, 22 вересня.

На відеокадрах зображена "битва" FPV-дрона з російською бронетехнікою. Окупанти спробували заховати танк у лісовому масиві, закидавши його сухими гілками. Однак безпілотник-камікадзе, який до цілі спрямував оператор, успішно уразив техніку противника. А дрон-розвідник, що працює з ним у парі, показав наслідки влучання. На кадрах видно, як танк охопив вогонь, а потім з нього повалив густий дим. Чи був там екіпаж на момент удару дроном — невідомо.

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"Трохи драйву і мінус танчик спецпризначенцями 2-го загону Центру спеціального призначення "Омега" НГУ", — підписали військові відео.

Нагадаємо, 21 вересня український дрон Pegas підірвав танк ЗС РФ і зірвав обстріл. Бронетехніка окупантів їхала прокатаною іншими машинами колією. Оператор БПЛА спрямував у бік танка дрон, який вразив танк у той момент, коли він заїхав у невелику посадку. А безпілотник-розвідник зняв з висоти пташиного польоту, як на корпусі танка спалахнув вогонь і за кілька секунд його заволокло густим сірим димом.

А 15 вересня дрон ЗСУ знищив російський танк за $3 млн. Бронетехніка окупантів була захована в посадці. Саме туди оператор безпілотника відправив ударний дрон. БПЛА влучно вразив свою ціль, вдаривши Т-52 у вразливу зону — під вежу. Танк спалахнув і через кілька секунд у ньому почав детонувати боєкомплект.