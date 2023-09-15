Розібралися з "Примарним гонщиком" і "хробаком": дрони ЗСУ уразили танки ЗС РФ (відео)

Один із танків, який вдалося ліквідувати тільки після третього попадання дрона, обійшовся російській армії в $3 млн.

Related video

Оператори роти ударних безпілотників "Птахи Мадяра" за один день за допомогою FPV-дронів Ф-7 знищили 14 вересня відразу два танки противника. Відповідне відео було опубліковано в офіційному Telegram-каналі роти.

Перший танк, по якому бійці відпрацювали дроном, російські окупанти замаскували в посадці. Дрон-камікадзе пошкодив танку броню, проте екіпажу вдалося завести техніку і танк, рвонувши з місця, з великою швидкістю поїхав ґрунтовою дорогою. Позаду нього клубочився густий білий дим. У цей час військові направили інший FPV-дрон, який успішно вдарив по російському танку. Бронетехніка проїхала ще кілька метрів, зупинилася і заглухла. З танка ще інтенсивніше повалив дим. Так тривало, поки оператори не запустили по цілі третій безпілотник-камікадзе. Цей дрон відірвав танку башту (попри те, що над нею був встановлений "мангал" — захисна конструкція від безпілотників). У танку здетонував боєкомплект і його охопив вогонь.

Українські військові уточнили, що не знають, чи вдалося екіпажу противника покинути бронемашину до вирішального удару дрона. Також оператори БПЛА додали, що всього три дрони по $400 змогли ліквідувати танк, що коштує $3 млн. Яку саме машину знищив оператор безпілотника, — невідомо. Бійці "Птахів Мадяра" називали танк "хробаком".

Важливо

Чотири цілі за ніч: бійці ЗСУ показали "улов" роти "Ахіллес" під Куп'янськом (відео)

Цього ж дня оператори "Птахів Мадяра" знищили ще один танк ЗС РФ. Танк їхав дорогою вздовж посадки, коли його помітив оператор і направив до цілі FPV-безпілотник. Той успішно уразив техніку противника, проте танк не зупинився. Димляча бронемашина проїхала ще кілометр, потім розвернулася і поїхала назад. Танк продовжив свій шлях, попри те, що у нього вже горів моторний відсік. Однак через кілька секунд військова техніка вибухнула. Через те, що вже уражений безпілотником танк екіпаж намагався евакуювати, українські бійці прозвали бронетехніку "Примарним гонщиком".

Нагадаємо, 13 вересня на Донбасі FPV-дрон розправився з ворожим танком Т-72Б3. Результативну атаку за допомогою безпілотника-камікадзе український оператор здійснив неподалік селища Керменчик Донецької області на Старомлинівському напрямку.

Цього ж дня дрон ЗСУ вразив російську САУ "Акація" за $1 млн. Окупанти намагалися замаскувати самохідну артилерійську установку, щоб стріляти по позиціях ЗСУ, проте вночі українські бійці за допомогою дрона завдали влучного удару.