Пытали и убивали: военные РФ заставляли украинцев собой разминировать поля, — ООН

Российские военные, возможно, наемники ЧВК "Вагнер", гнали пленных украинцев на заминированные поля. При этом расстреливали раненых среди тех, кто отказывался это делать.

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Управление Верховного комиссара по правам человека ООН 4 октября опубликовало отчет, в котором подтвердили российские преступления во время войны в Украине. В частности, россияне расстреливали пленных, а кого не расстреляли, то заставляли разминировать поля и вытаскивать раненых военных ВС РФ. Текст отчета размещен на сайте организации.

В отчете подтвердили шесть случаев, когда военные ВС РФ расстреляли украинских пленных. Среди этих случаев — расстрел бойца Александра Мациевского и обезглавливание еще одного бойца ВСУ. Также подробно рассказывается о группе пленных, которых заставляли своими телами разминировать поля.

Военные преступления ВС РФ — доклад ООН

Авторы отчета ООН подробно описали судьбу пленных, убитых россиянами. В частности, речь идет о двух украинцах, которые попали в руки "вооруженной группы, связанной с российской армией". События произошли в Донецкой области летом 2022 года. Отметим, может идти речь о наемниках ЧВК "Вагнер", которые именно тогда воевали на востоке.

Украинцы попали в плен в августе 2022 года. После этого их три месяца заставляли подносить российским военным патроны, снаряды, другие вещи. Двигаться приходилось по минным полям, указано в отчете.

Через какое-то время один пленный подорвался на мине и получил ранения. Россияне его застрелили. Позже убили и второго бойца, потому что он отказался выполнять задание. Этой же "работой" потом пытали еще пятерых человек.

Также рассказали о двух украинских военных, которые попали в плен возле села Слобода в Черниговской области во время первых недель вторжения РФ в Украину.

Отметим, в отчете, опубликованном 4 октября, эксперты ООН объяснили, что исследовали видео с публичными казнями, которые появились в сети. Признали, что видео с казнью Мациевского и неизвестного обезглавленного бойца — настоящие, и не содержат поддельных кадров.

В 2023 году появилось видео расстрела, который провели российские солдаты. Их жертва — боец ВСУ — выкрикнул слова "Слава Украине!" и после этого его убили. Позже стало известно, что это боец 119 ОБрТрО Александр Мациевский — его узнала мама.

Павшего воина почтили: президент Украины посмертно наградил его званием "Герой Украины". Также в Киеве и Берлине рисовали муралы.

Между тем отчет ООН за 2022 год не содержал признания зверств россиян. Зато там указывали, что опросили российских пленных, которые пожаловались на "невежливое" обращение. Авторы отчета не смогли попасть ни в одну российскую колонию и не упомянули о событиях в Оленевке, когда россияне взорвали снаряд посреди барака с украинскими пленными. Однако насчитали 21 случай пыток пленных со стороны России и одновременно 25 якобы аналогичных случаев со стороны Украины.

Напоминаем, на Черниговщине мать павшего бойца ВСУ потратила полученные деньги на строительство дороги: считает, это станет лучшей памятью о сыне. Тем временем в ГУР Минобороны рассказали о снайпере с позывным "Орел". Мужчина погиб, пытаясь остановить диверсантов ГРУ.