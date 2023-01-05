Журналісти знайшли у Росії місце, де тренують операторів БПЛА Shahed (фото)

За інформацією ЗМІ, полігон розташований за вісім кілометрів від Центру Міноборони РФ, інструктори якого пройшли підготовку з управління ударними дронами в Ірані.

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Операторів іранських дронів Shahed можуть навчати на полігоні в Коломні, який розташований неподалік Державного центру безпілотної авіації Міноборони РФ. Про це пише "Радіо Свобода".

Згаданий центр – єдиний у РФ, який готує операторів безпілотних літальних апаратів. Він розташований на території в/ч 20924 на Артилерійській вулиці.

Однак, за інформацією журналістів, військові тренуються запускати ударні дрони не на його полігоні. Заняття із запуску та управління БПЛА Shahed відбуваються на великому полігоні, який раніше належав Коломенському вищому артилерійському училищу. Він розміщений приблизно у восьми кілометрах на південний схід від Центру безпілотної авіації.

Побічно цю інформацію підтверджує ще й той факт, що саме інструктори Центру в серпні 2022 року проходили навчання в Ірані, яке було замасковане під армійські змагання.

До речі, відстань від полігону до кордону України — лише 600 кілометрів.

[ + – ] На карті — полігон у Московській області, з якого ударні іранські дрони атакують Україну

Нагадаємо, на початку січня ЗМІ встановили особи військових РФ, які запускають по Україні БПЛА Shahed. Родичі дружини одного із російських військових кілька разів приїжджали відпочивати до Києва. А дружина другого оператора ударних дронів народилася та виросла у Сумах.

Фокус також писав, що у серпні цього ж року поліція встановила особу військового РФ, який вбив двох українців пострілами в спину в Бучі. Буряту, який застрелив мирних жителів Бучанського району під час окупації регіону, заочно оголосили про підозру щодо порушення законів та звичаїв війни. Злочин виявився зафіксованим на камерах відеоспостереження.