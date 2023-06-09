Британію звинувачують у підтримці Ірану: вчені допомогли розробити дрони Shahed-136

У створенні двигунів для іранських дронів-камікадзе мимоволі брало участь 11 британських університетів.

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Вчені з британських університетів "допомогли" іранському режиму розробити технологію, яка може бути використана у його програмі створення дронів-камікадзе, повідомляє UAS Vision. Цей інтернет-портал посилається на ретельне журналістське розслідування своїх колег із Jewish Chronicle.

Згідно з розслідуванням, не менше 11-ти університетів Великобританії, серед яких відомі в усьому світі Кембридж та Імперський коледж Лондона, провели 16 досліджень технологій, що стосуються роботи двигунів для дронів, які потім могли використовуватися у виробництві барражуючих боєприпасів Shahed-136. Усі ці дослідження фінансувалися із грантів Тегерана.

Також фахівці британських університетів разом з іранськими колегами випробовували нові системи управління реактивними двигунами, які потім могли використовуватися для виробництва бойових винищувачів в Ірані, йдеться в статті. Спільні роботи проводилися і над використанням БПЛА як мобільних базових станцій для розширення діапазону систем зв'язку, над випробуванням спеціальних сплавів для військових літаків та покриттів для покращення броні.

Цікаво, що серед провідних університетів, які співпрацюють з Іраном, можна назвати Університет Кренфілда — науково-дослідний заклад, що спеціалізується в галузі науки та аерокосмічної техніки, який є стратегічним партнером Королівських ВПС.

Британські депутати вже висловили глибоке занепокоєння висновками, які зроблені у цьому журналістському розслідуванні, а представник уряду заявив, що Великобританія "не допустить співробітництва, яке ставить під загрозу національну безпеку".

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