Бойові вежі із системами ШІ захистять від дронів: як працюватимуть ці турелі (відео)

Турелі, які можна встановлювати на наземні та морські платформи, розробники представили на виставці в Італії.

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Компанія Leonardo, яка є одним із провідних виробників бойових систем, представила на виставці Seafuture у Ла Спеція (Італія) свої нові турелі, повідомляє Defense Mirror. Ці автоматизовані вежі із вбудованими системами штучного інтелекту можна встановлювати на морські та наземні платформи.

Турелі LIONFISH 30 і HITFIST 30 UL управляються оператором дистанційно та оснащені новою гарматою X-GUN із системою електричного приводу під керуванням ШІ. Морська вежа LIONFISH 30 включає 12,7-мм моделі Ultralight, Inner Reloading і Top, а також версію калібру 20-мм. Компактна та легка конструкція турелі дозволяє встановлювати її на невеликі платформи, забезпечуючи захист від усіх типів асиметричних загроз, включаючи безпілотники, у складних сценаріях захисту від багатьох одночасно атакуючих цілей.

Швидке перемикання від одного ворожого об'єкта на інший забезпечується складними алгоритмами штучного інтелекту, які виконують контекстуальний аналіз та оптимізують взаємодію з кількома загрозами.

Інші відмінні риси включають високу скорострільність, велику дальність дії та можливість використання нової концепції високоефективних боєприпасів із попередньо сформованими уламками, які призначені для більш ефективної боротьби з безпілотниками. Система також оснащена електронно-оптичним комплексом, що забезпечує спостереження та відстеження на 360 °.

Для наземних цілей Leonardo представляє дистанційно керовану турель HITFIST 30 UL (Unmanned Light). Більш компактну та легку, ніж інші варіанти сімейства HITFIST, її можна встановити на різні військові автомобілі та броньовики, наприклад, на моделі-амфібії. Ця вежа ефективна проти всіх типів асиметричних загроз завдяки використанню боєприпасів повітряного підриву.

Ці дві нові моделі стануть свіжим доповненням до портфоліо, яке включає найпопулярніші знаряддя 76/62 Super Rapido і 127/64 Light Weight Vulcano, які знаходяться на озброєнні десятка країн світу.

Як працюють турелі Leonardo

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