Лазерна зброя, здатна знищувати танки, знаходиться у розробці: що відомо

У світі вже є лазери, досить потужні для ураження безпілотників, літаків і ракет, але броньовану техніку пробити набагато складніше. Проте, влада Австралії вірить в успіх проєкту і на нього виділила $8,74 млн.

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Уряд Австралії доручив компанії QinetiQ Australia розробити високоенергетичну лазерну зброю, здатну знищувати танки на полі бою. Подробиці проєкту повідомило Міністерство оборони країни.

Відомство підписало з QinetiQ контракт на суму 12,9 млн австралійських доларів ($8,74 млн), що передбачає розробку та виробництво прототипу лазерної системи оборони, яку військові зможуть застосовувати у різних бойових умовах. Компанія працюватиме над проєктом спільно з урядовою Групою оборонної науки та технологій (DSTG).

Високоенергетичні лазери — одна з передових нових технологій, в якій військові бачать майбутній розвиток систем зброї. Ідея зброї, яка може уражати кілька цілей зі швидкістю світла, дуже приваблива, оскільки вона може працювати автономно і не вимагає дорогих боєприпасів, достатньо лише доступу до електрики.

Деякі країни, такі як США, Великобританія, Росія та Китай вже планують використовувати потужні лазери для боротьби з безпілотниками, ракетами, гіперзвуковою зброєю та іншими загрозами, переважно повітряними. Як зазначає видання New Atlas, австралійська влада виявилася амбітнішою — Міністерство оборони в Плані структури сил на 2020 рік вказало, що лазерна програма має дати армії зброю, здатну знищувати бронетехніку, включно з основними бойовими танками.

Найпотужнішою у світі лазерною зброєю є система Lockheed Martin, що генерує промінь потужністю 300 кВт. Цього достатньо для знищення багатьох загроз, проте БПЛА, ракети та літаки захищені набагато гірше за танки, що мають важку багатошарову броню. Потужніший лазер означає модернізацію всієї системи озброєння, включно з джерелом живлення, легованими волоконно-оптичними котушками, які генерують лазер, лінзами, які фокусують, системою наведення, компенсаторами променя та іншими елементами.

Міністерство оборони Австралії підкреслило, що QinetiQ є "світовим лідером" досліджень і технологій у галузі потужних лазерів. Виробничі потужності допоможуть компанії розробити та поставити армії лазерні випромінювачі для зброї, що працює завдяки спрямованій енергії.

Нещодавно Росія та Білорусь пригрозили збивати дрони "досконалою" лазерною зброєю. Вже у 2023 році "Науково-технічний центр "ЛЕМТ" обіцяє подати робочий прототип модуля потужністю 100 кВт.