РФ і Білорусь погрожують збивати дрони "досконалою" лазерною зброєю: що відомо

Розробники запевняють, що вже у 2023 році буде готовий модуль потужністю 100 кВт, який зможе збивати цілі на відстані десятки кілометрів.

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Росія та Білорусь спільно розробляють потужну лазерну зброю для знищення безпілотних апаратів. Про це пише агентство "ТАСС" зі слів представника білоруського "Науково-технічного центру "ЛЕМТ".

Співробітники центру об'єднали зусилля з двома науково-дослідними інститутами та обіцяють зробити робочий прототип системи вже у 2023 році. Передбачається, що модуль потужністю 100 кВт зможе збивати дрони лазером на великій дистанції – до кількох десятків кілометрів.

"Робимо дуже потужну і досконалу систему — лазер для боротьби з безпілотниками", — підкреслило джерело.

НТЦ "ЛЕМТ" входить до холдингу "БелОМО" та працює у сфері високоточного оптико-електронного приладобудування. Компанія веде дослідження, конструює та збирає медичне обладнання, апаратуру для стендів та перевірки, а також пристрої подвійного призначення.

ТАРС зазначає, що раніше представники "ЛЕМТ" заявили про створення лазерного модуля для боротьби з БПЛА із дальністю дії 1,5 км. Він нібито обладнаний лазером потужністю 30 кВт, а також системою виявлення та визначення типу дронів, може встановлюватись на транспортні засоби, автономно помічати літальні апарати, супроводжувати їх та атакувати на будь-якій швидкості. За словами інженерів, досвідчений зразок показав добрий результат під час випробувань в одній із країн Близького Сходу.

Нагадаємо, що ще у 2018 році Росія заявила про розробку новітнього лазерного комплексу "Пересвіт", який має вражати ракети та літаки. З того часу про проєкт нічого не чути, мабуть, його згорнули. За словами експертів, головним недоліком такої технології є потреба у великих акумуляторах для створення потужного лазерного променя.

З іншого боку, лазерна зброя стала реальністю. У лютому ізраїльська компанія Rafael Advanced Defense Systems представила систему Iron Beam потужністю 100 кВт, призначену для боротьби з ракетами та безпілотниками на відстані кількох кілометрів.