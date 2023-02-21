Нова лазерна система ППО "Залізний промінь" уражає дрони та ракети зі швидкістю світла

Перевагами системи Iron Beam є висока швидкість, точність, дешевизна та "необмежений боєзапас".

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Ізраїльська компанія Rafael Advanced Defense Systems представила на виставці IDEX 2023 лазерну систему Iron Beam для захисту від безпілотників та ракет. Подробиці з'ясувало видання The Defence Post.

Iron Beam ("Залізний промінь") є високоенергетичною лазерною системою потужністю 100 кВт для боротьби з погрозами, що летять під крутим кутом (steep-track). Лазерні промені повинні вражати БПЛА (поодинці та цілими роями), міномети, ракети, зокрема протитанкові, та інші повітряні цілі, невразливі для кінетичних засобів, на відстані "до кількох кілометрів". Rafael обіцяє продемонструвати можливості Iron Beam та іншого озброєння відвідувачам виставки IDEX 2023 року.

"Будь-який багаторівневий комплекс ППО складається з низки перехоплювачів різних типів. Високоенергетичний лазер може служити додатковим засобом захисту зі своїми перевагами: ураженням цілей зі швидкістю світла, необмеженим боєзапасом та низькою вартістю перехоплення", — йдеться на сайті компанії Rafael.

Варто зазначити, що напередодні Rafael офіційно відкрила нове підприємство в ОАЕ. Президент та головний виконавчий директор компанії Йоав Хар-Евен обговорив систему Iron Beam на закритій зустрічі з офіційними особами Ізраїлю та ОАЕ. Як вважається, "Залізний промінь" розширить можливості ізраїльської системи ППО "Залізний купол".

Нагадаємо, що у жовтні Rafael привезла Iron Beam на виставку AUSA 2022 у Вашингтоні (США). Тоді розробники зазначали, що вони прагнуть створити першу у світі лазерну систему ППО, здатну усувати широкий спектр загроз, зокрема ракети та рої дронів.

14 лютого директор Управління оборонних досліджень та розробок Міноборони Ізраїлю Дені Голд заявив, що в країні розробили нові лазерні установки, здатні збивати іранські дрони, які атакують Україну. За його словами, під час випробувань озброєння дуже успішно застосовували проти ракет, мінометів та безпілотників. Поки що інженери ще допрацьовують лазерні системи, але армія планує застосовувати їх у майбутньому.