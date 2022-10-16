Бойовий лазер. Компанія RAFAEL представляє систему ППО Iron Beam на виставці AUSA 2022

За заявами ізраїльського оборонного гіганта, Iron Beam має всі шанси стати першою робочою системою протиповітряної оборони на основі лазера, яка ефективно перехоплює широкий спектр загроз із високою точністю.

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Компанія Rafael Advanced Defense Systems та її американський підрозділ представили високоенергетичну лазерну збройову систему IRON BEAM (HELWS) на AUSA 2022 (національна конференція Асоціації армії США), яка зараз проходить у Вашингтоні, округ Колумбія.

Фокус переклав новий текст ізраїльського видання IsraelDefense, присвячений новому бойовому лазеру Армії оборони Ізраїлю.

Iron Beam — це перша лазерна система із задокументованими можливостями для перехоплення цілої низки повітряних загроз. За заявами компанії, вона перебуває на шляху до того, щоб стати першою функціональною лазерною системою ППО, яка ефективно перехоплює широкий спектр загроз — включаючи RAM та БПЛА, а також рої мінідронів — з точністю до секунди на відстані від кількох сотень метрів до кількох. кілометрів.

[ + – ] Iron Beam – це перша лазерна система із задокументованими можливостями для перехоплення цілої низки повітряних загроз

Iron Beam розроблена на додаток до всесвітньо відомої системи ППО "Залізний купол" і доповнює пропозиції багаторівневої оборони від компанії Rafael.

На виставці AUSA 2022 компанія Rafael USA демонструє три основні напрямки бойових дій: багаторівневу протиповітряну оборону, далекобійну високоточну артилерію та можливості підтримки сухопутних маневрів.

Багаторівнева ППО включає, крім Iron Beam, систему ППО "Залізний купол", а також Stunner — потужний перехоплювач ракет далекого радіусу дії (LRAR).

У сфері далекого високоточного вогню компанія Rafael демонструє сімейство ракет SPIKE, а у сфері підтримки наземних маневрів представлені такі рішення, як система активного захисту TROPHY (APS), а також 30-мм система зброї середнього калібру (MCWS), розроблена спільно з партнерами OSHKOSH Defense та Pratt Miller.

[ + – ] На виставці AUSA 2022 компанія Rafael USA демонструє три основні напрямки бойових дій: багаторівневу протиповітряну оборону, далекобійну високоточну артилерію та можливості підтримки сухопутних маневрів.

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