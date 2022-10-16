Боевой лазер. Компания RAFAEL представляет систему ПВО Iron Beam на выставке AUSA 2022

По заявлениям израильского оборонного гиганта, Iron Beam имеет все шансы стать первой действующей системой противовоздушной обороны на основе лазера, которая эффективно перехватывает широкий спектр угроз с высокой точностью.

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Компания Rafael Advanced Defense Systems и ее американское подразделение представили высокоэнергетическую лазерную оружейную систему IRON BEAM (HELWS) на AUSA 2022 (национальная конференция Ассоциации армии США), которая сейчас проходит в Вашингтоне, округ Колумбия.

Фокус перевел новый текст израильского издания IsraelDefense, посвященный новому боевому лазеру Армии обороны Израиля.

Iron Beam – это первая лазерная система с задокументированными возможностями для перехвата целого ряда воздушных угроз. По заявлениям компании, она находится на пути к тому, чтобы стать первой функциональной лазерной системой ПВО, которая эффективно перехватывает широкий спектр угроз – включая RAM и БПЛА, а также рои мини-дронов – с точностью до секунды на расстоянии от нескольких сотен метров до нескольких километров.

[ + – ] Iron Beam – это первая лазерная система с задокументированными возможностями для перехвата целого ряда воздушных угроз

Iron Beam разработана в дополнение к всемирно известной системе ПВО "Железный купол" и дополняет предложения многоуровневой обороны от компании Rafael.

На выставке AUSA 2022 компания Rafael USA демонстрирует три основных направления боевых действий: многоуровневую противовоздушную оборону, дальнобойную высокоточную артиллерию и возможности поддержки сухопутных маневров.

Многоуровневая ПВО включает в себя, помимо Iron Beam, систему ПВО "Железный купол", а также Stunner – мощный перехватчик ракет дальнего радиуса действия (LRAR).

В области дальнего высокоточного огня компания Rafael демонстрирует семейство ракет SPIKE, а в сфере поддержки наземных маневров представлены такие решения, как система активной защиты TROPHY (APS), а также 30-мм оружейная система среднего калибра (MCWS), разработанная совместно с партнерами OSHKOSH Defense и Pratt Miller.

[ + – ] На выставке AUSA 2022 компания Rafael USA демонстрирует три основных направления боевых действий: многоуровневую противовоздушную оборону, дальнобойную высокоточную артиллерию и возможности поддержки сухопутных маневров

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