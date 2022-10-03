Повітряна міць і зрив логістики: як звести нанівець перевагу оборони

Суперечки про майбутнє війни ведуться споконвіку, як і самі війни. Дискусії довкола вторгнення РФ в Україну знову привернули увагу до майбутнього війни. Як впливає авіація, безпілотники та високоточна зброя на оборону та наступ.

Related video

8 жовтня 1973 року Армія оборони Ізраїлю розпочала велику контратаку на єгипетські позиції на Синаї, очолювану трьома бронетанковими бригадами. Ізраїльське командування розраховувало повторити швидку перемогу над єгиптянами в 1967 році, але на них чекало розчарування. Єгипетські війська застосували нову тактику та зброю, зокрема радянську протитанкову ракету AT-3 Sagger, відбивши атаку ізраїльтян із великими втратами для останніх.

Протистояння ізраїльських бронетанкових сил і протитанкових ракет під час війни Судного дня привело багатьох спостерігачів до висновку, що баланс сил знову змістився на користь оборонної сторони. Однак замість того, щоб змиритися з тупиковою ситуацією, американські військові врахували уроки війни Судного дня, домагаючись тісної взаємодії між наземними та повітряними силами, щоб подолати перевагу сторони, яка обороняється. Результат був разючим: американські військові розгромили Ірак у війні в Перській затоці 1991 року, вигнавши іракські війська з Кувейту.

Фокус переклав нову статтю Джона Р. Маузера про те, як зірвати ворожу логістику та роль повітряних сил у них. До тексту також увійшли деякі спостереження російсько-української війни.

Важливо

Топ 7 воєнних конфліктів сьогодення. Війна Ізраїлю та Палестини

Суперечки про майбутнє війни ведуться споконвіку, як і самі війни. Проте, експерти та аналітики надто часто і охоче оголошують систему озброєння застарілою лише через те, що оборонець придумав способи протидії зброї, яка колись була революційною та передовою. Дискусії довкола вторгнення в Україну знову привернули увагу до майбутнього війни.

Багато аналітичних матеріалів про цей конфлікт наголошують на ймовірній перевазі сторони, що обороняється, коли вона озброєна високоточною зброєю на кшталт ракет Javelin або безпілотників Bayraktar. Ще до конфлікту Т. X. Хаммес передбачив, що нова зброя сприятиме тактичній обороні у війні. Девід Джонсон розвинув ідею Хаммеса, стверджуючи, що нездатність Росії захопити Київ віщує епоху військових операцій з переважанням оборони на оперативному рівні. Такі шановні коментатори, як Філліпс О'Браєн, упевнені, що нова високоточна зброя зробила більшість колишніх наступальних військових можливостей застарілими. На думку цих аналітиків, ми спостерігаємо сейсмічний зсув у характері війни у бік посилення обороноздатності.

[ + – ] Колона російських військ під час спроби захопити Київ

Такі твердження про те, що нові технології радикально змінили баланс наступу та оборони у воєнних діях є помилковими. Оборонні сторони мали переваги задовго до появи високоточної зброї. За обороною — другий хід, і вони можуть почекати, щоб побачити диспозицію атакуючого, перш ніж направити свої резерви у контратаку. Ця структурна перевага в інформованості означає, що за інших рівних умов оборона краще використовує оперативну мобільність для концентрації сил у вирішальний момент. Нові технології можуть доповнювати ці великі переваги оборонців, але вони не порушили загальний баланс.

Важливо

Як розпочинаються війни. 7 головних воєнних конфліктів сучасності

Заяви про нову революцію в обороні вводять в оману, оскільки вони не звертають уваги на довгу історію подолання атакуючими цих переваг за допомогою спільних операцій, особливо ефективного використання повітряної потужності для перехоплення на підтримку надводних сил. Як у наступі, так і в обороні, припинення здатності противника до оперативного маневрування має вирішальне значення для успіху на полі бою. Те, що Росія не змогла провести ефективну кампанію, використовуючи повітряну міць, не скасовує корисності повітряних сил у майбутньому для підтримки наземних наступальних операцій. Справді, нещодавні успіхи України у відвойуванні території у Росії на полі бою вказують на те, що наявність можливості завдавати ударів далеко за оборонними лініями супротивника та перехоплювати його сили все ще дозволяє проводити ефективні наступальні маневри, навіть — і особливо — у світі високоточної зброї.

Тому війна в Україні має підтвердити віру у важливість спільної повітряно-наземної оборони та спонукати Сполучені Штати ще більше прагнути її здійснення. Побудова майбутньої політики безпеки на основі припущення про перевагу оборонця в майбутніх конфліктах — це рецепт поразки у війні противника, здатного ефективно завдавати дальніх ударів, щоб не дати оборонцеві сконцентруватися для контратаки. Ефективні спільні операції можуть забезпечити локальну перевагу як атакуючому, і обороні. Так, успіх у наступі чи обороні залежатиме від збереження оперативної мобільності при одночасному позбавленні противника цієї мобільності.

Перевага оборони

Труднощі здійснення атаки на противника привертали увагу військових мислителів із давніх часів. Атакувати супротивника ставало дедалі складніше у міру підвищення оперативної мобільності сил. Коли одна сторона набагато мобільніша за іншу, вона отримує значну перевагу, але в міру підвищення загальної мобільності всіх сторін перевага переходить до оборонної сторони. Прусський військовий теоретик Карл фон Клаузевіц був одним із перших, хто визнав критично важливий зв'язок між мобільністю та оборонною перевагою. У той час як багато його сучасників намагалися пояснити ранні військові успіхи Наполеона Бонапарта, самого Клаузевіца цікавило, чому завоювання у пізніх наполеонівських кампаніях давалися з такими труднощами. Він писав:

"Є тільки один пункт, який, на перший погляд, суперечить сам собі і, будучи одним із найважливіших пунктів оборони, тим більше потребує подальшої розробки: це те, як точно вразити центр тяжкості противника. Якщо оборонець досить рано дізнається, по яких дорогах наступатиме противник і на яких з них знаходитиметься ядро його сил, він зможе протистояти йому там… У той час як оборона може передбачити напад шляхом загальних запобіжних заходів… оборонець також має невіддільну перевагу перед наступаючим — можливість завдати удару у відповідь. Наступ великих сил на ворожу територію вимагає суттєвих приготувань, таких як створення запасів продовольства, постачання, спорядження тощо. Це займе досить багато часу, щоб дати час тим, хто обороняється, на власні приготування".

Важливо

Топ 7 воєнних конфліктів сьогодення. Громадянська війна в Сирії

Клаузевіц дійшов відомого висновку, що оборонець перебуває в сильнішій позиції: його сила полягає насамперед в інформаційній перевагі над нападником. Напад вимагає активного зосередження сил та їх спрямування на ціль за певними напрямками. Захист може почекати, щоб дізнатися загальну диспозицію атакуючих сил і сконцентрувати свої власні сили відповідно. Жодна зі сторін ніколи не має повної інформації, але загалом інформація оборонної сторони про диспозицію атакуючих сил буде результативнішою та повнішою. Ця інформаційна перевага ставала все важливішою в міру підвищення оперативної мобільності. Коли мобільність противника була низькою, раптова атака могла застати ціль зненацька до того, як оборонна сторона встигала укріпитися і сконцентрувати свої сили для удару у відповідь. Однак із зростанням мобільності навіть початкова раптовість мало що дасть атакуючому, якщо оборона кине резерви на стримування атаки.

Тому, коли обидві сторони мають високу мобільність, сторона, що обороняється, отримує непропорційно велику вигоду від уміння використовувати цю мобільність. Звісно, результати війни завжди визначаються багатьма чинниками, включаючи чисельність і моральний дух протиборчих сил, і навіть майстерність командирів у виборі напрямів операцій чи обмані противника. Неймовірно ефективні збройні сили або особливо вміле керівництво можуть у деяких випадках звести нанівець переваги сторони, що обороняється, в інформації та мобільності. Ефективність українських сил та керівництва, безперечно, частково пояснює їхній нещодавній успіх у наступі проти російських військ під Харковом.

На практиці, проте, інформаційні переваги мобільних оборонних сил завжди дуже великі. У Європі зміни у сфері транспорту та логістики прискорювалися протягом 19 століття з розвитком досконаліших автомобільних перевезень та залізничних систем, тоді як електронні комунікації скоротили можливості для раптовості. Пруссія, яка раніше за всіх використовувала ці технології у військових цілях, отримала деякі переваги в наступі в 1860-х і 1870-х роках — це і привело багатьох спостерігачів до висновку, що високомобільні сили полегшують атаку.

Важливо

Історія повторюється не завжди. Як польський сценарій 1939 року зазнав краху в Україні у 2022

Протилежні приклади виснаження на масштабних полях битв і безвихідної ситуації тих, хто оборонявся під час Громадянської війни США, Російсько-турецької, Російсько-японської і Балканської воєн значною мірою проігноровані. Коли інші європейські держави зрівнялися з Пруссією в оперативній мобільності, намітився ще один глухий кут.

Перша світова війна підтвердила спостереження Клаузевіца про те, що висока оперативна мобільність зазвичай сприяє обороні. Як і у разі нинішньої війни в Україні, жорстокість Першої світової війни привернула увагу до нових видів зброї, таких як кулемети та скорострільна артилерія. Однак ще важливішу роль відіграла здатність оборони перекидати резерви залізницею, щоб зупинити будь-які наступальні дії і позбавляючи противника можливості створити достатню перевагу в місцях атаки. Навіть спочатку успішні наступи часто вдавалося придушити завдяки потоку резервів, що доставляються на полі бою потягами. В результаті протистояння заходило в глухий кут.

[ + – ] Попри те, що Росія застала Україну зненацька під час початкового наступу, українські сили змогли швидко об'єднатися та парирувати тиск Росії на Київ Фото: Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

Так, подолання переваги оборонця залишається невпинною проблемою. Однак, здатність оборонця реагувати забезпечує довготривалу інформаційну перевагу перед атакуючим, якому доводиться першим задіяти свої сили. Підвищення оперативної мобільності тільки збільшило перевагу оборонця, дозволяючи йому швидко реагувати навіть тоді, коли нападник спочатку досягає раптовості. В останні роки інформаційні технології дають обороні ще більше переваг, ускладнюючи для атакуючої сторони рішуче нарощування сил без надання оборонній стороні легкої мети для контратаки. Попри те, що Росія застала Україну зненацька під час початкового наступу, українські сили змогли швидко об'єднатися та парирувати тиск Росії на Київ. Цілком природно, що Хаммес, Джонсон і О'Браєн дійшли висновку про загальну перевагу оборони.

Повітряна міць та наступ

Після Першої світової війни військові всього світу шукали способи повернути атакуючим мобільність на полі бою. Одним із найважливіших мислителів в англомовному світі був Дж. К. Слессор — офіцер Королівських ВПС під час Першої світової війни. Повторюючи Клаузевіца, Слессор зауважив, що загальна перевага оборонців, продемонстрована в тій війні, найімовірніше, збережеться: це обумовлено здатністю оборонців перекидати резерви до місця атаки.

Слессор побачив серйозний потенціал спільних дій авіації та сухопутних сил для наступального руху. У той час як багато ранніх теоретиків повітряної потужності фокусувалися на "стратегічній" здатності літаків руйнувати міста противника і примушувати до капітуляції без конфронтації на полі бою, Слессора більше цікавило, як повітряні сили можуть підтримати сухопутні сили, атакуючи безпосередньо резерви та засоби мобільності противника. Набуття переваги в повітрі та припинення пересування супротивника можуть допомогти нападнику прорватися через ворожі лінії, оскільки оборонець не зможе адекватно реагувати, якщо його дорожня та залізнична система зруйнована безперервними повітряними атаками. Зі свого боку оборонна сторона, що має перевагу в повітрі, могла б задушити будь-який наступ, позбавивши його постачання, необхідного для підтримки руху вперед. Слессор передбачив, що спільне використання повітряних і наземних сил виявиться важливішим у кампаніях майбутнього, ніж історичні переваги сторони, що обороняється. Та сторона, яка зможе позбавити свого супротивника мобільності, використовуючи авіацію як під час наступу, так і в обороні, зможе і сконцентрувати достатньо сил, щоб перемогти у вирішальний момент.

[ + – ] Спільне використання повітряних і наземних сил виявиться важливішим у кампаніях майбутнього, ніж історичні переваги сторони, що обороняється

Ідеї Слессора про спільні повітряно-наземні операції, що відновлюють мобільність атакуючої сторони, підтверджені досвідом Другої світової війни. Підтримка Люфтваффе відіграла важливу роль у перших перемогах Німеччини у Польщі, Норвегії та Франції. Після вторгнення Німеччини до Радянського Союзу мінливий баланс сил на східному фронті також відображав відносну рівновагу в повітрі. Початковий німецький наступ швидко досяг успіхів у 1941 році, коли Люфтваффе мали перевагу. Ці успіхи швидко змінилися підтримкою звичайних наземних битв, коли Червона Армія почала оспорювати в Німеччині панування в повітрі. До 1944 року, коли німецька авіація зазнала краху, Червона Армія перейшла у наступ. Занепад Люфтваффе був не випадковістю, а ймовірніше наслідком стратегії західних союзників, спрямованої на знищення німецької повітряної сили шляхом нальотів бомбардувальників. Перевага у повітрі послужило передумовою для вторгнення союзників до Франції та подальшого знищення німецьких військ як на сході, так і на заході.

Здатність авіації підтримувати швидкі наступальні дії збереглася і після Другої світової війни. Американська повітряна міць зіграла вирішальну роль у стримуванні Північної Кореї, звівши нанівець її успіхи влітку та восени 1950 року. Перевага Ізраїлю у повітрі відіграла вирішальну роль у швидких успіхах у Шестиденній війні 1967 року. На початку війни Судного дня 1973 року ізраїльські війська зазнавали труднощів, але в міру того, як співвідношення сил змінилося на користь Ізраїлю, ізраїльська армія знову перейшла в наступ. Іракські військові вели восьмирічну війну на виснаження проти Ірану, в якій жодна із сторін не захопила контроль над повітряним простором. Цих іракських військових повністю знищили за кілька тижнів під час "Бурі в пустелі", коли повітряні атаки під керівництвом США відіграли вирішальну роль у знищенні іракського опору. Повітряні кампанії під керівництвом американців неодноразово допомагали сухопутним військам відвойовувати території у рішуче налаштованих противників в Афганістані, Іраку, Лівії та Сирії.

Важливо

Кінець ідеології наступу. Чому вчить нас пів року великої війни з Росією

Хоча з часів Слессора війна суттєво змінилася, жодні нові технології поки не спростували його основні ідеї щодо ролі повітряної потужності у підтримці наземних маневрів. Хоча засоби протиповітряної оборони удосконалилися, удосконалювалися й методи їхнього ураження. Так, перевага в повітрі, як і раніше, є цінним активом для об'єднаних сил. Аналогічно, розвиток високоточної зброї та мережевих датчиків лише розширило можливості для атак на логістику та резерви противника в глибині її території — цими можливостями може скористатися як атакуюча, так і сторона, що обороняється.

Попри тривалу перевагу наземної оборони, атакуючим вдавалося захоплювати ініціативу, використовуючи спільні повітряно-наземні операції для підриву резервів оборонної сторони. Траплялося й протилежне, коли нападники важко зберігали наступальний натиск через перевагу в повітрі свого супротивника, як показали невдачі німецьких, китайських і в'єтнамських сил перед американською повітряною потужністю в операціях Overlord, Strangle і Commando Hunt. Так, загальна перевага оборонної сторони в інформації та мобільності значною мірою залежить від здатності захопити та використовувати перевагу у повітрі для підтримки наземних операцій. Тільки коли жодна із сторін не може ефективно блокувати оперативну мобільність іншої сторони, загальна перевага оборонця знову набуває актуальності. З огляду на цей підхід ми можемо краще зрозуміти, що відбувається сьогодні в Україні.

Спостереження з України

Висвітлення подій зосереджено на українській зброї, але мало уваги приділяється оперативному рівню оборони України. Скласти мапу цього конфлікту досить складно, але попередній огляд показує, що українські сили пішли далеко вперед. Вони були невдало розташовані, щоб зустріти перший російський наступ, який досяг певної міри несподіванки. В перші кілька днів війни відбулася велика передислокація українських сил, щоб ті відповідали російським лініям наступу. До кінця березня концентрація українських сил особливо зросла навколо Києва. У міру того, як росіяни передислокувалися на схід та південь, українські сили також концентрувалися, щоби зустріти ці нові лінії наступу. Нещодавно українські сили зосередилися на слабозахищених ділянках під Харковом перед самим початком наступу. Так, ми бачимо, що українські сили користуються перевагою оборонної сторони, яка полягає в реактивному маневруванні, швидкому зосередженні проти атакуючої сторони та використанні переваги Києва в районах за лінією фронту.

[ + – ] Залишки збитого літака ЗС РФ Су-34

Ми також знаємо, що Росія не змогла досягти достатньої переваги в повітрі, щоб позбавити Україну оперативної мобільності. У той час як російські військові загалом показали незадовільні результати в усіх напрямках, російські військово-повітряні сили проявили себе особливо гнітюче. Українці використовували свої повітряні та протиповітряні засоби, щоб позбавити Росію легкого доступу до повітряного простору України, але проблема, схоже, полягає в тому, що російські військові навіть не планували захопити перевагу в повітрі чи перехопити українські сили. В результаті Україна отримала перевагу в мобільності, оскільки Росії важко вдаватися до ударів по її лініях постачання. За початковою хвилею російських повітряних і ракетних атак не було ефективної кампанії зі знищення українських ВПС, придушення української ППО та припинення пересування українських сухопутних військ від фронту. Можливо, конкретні види зброї і є новими, але непереконливий оперативний результат не сильно відрізняється від Першої світової війни або ірано-іракської війни.

Хоча Україна не змогла досягти класичної переваги в повітрі над російськими військами, її нинішній контрнаступ ще раз демонструє важливість спільного перехоплення для забезпечення успішних наступальних операцій. Ракети великої дальності, такі як американські HIMARS, у поєднанні з БПЛА малої та середньої дальності дозволили Україні завдавати глибоких ударів по російських військах, позбавляючи їх здатності постачати свої сили та маневрувати резервами для контратак. Багато з тих же видів зброї, які були настільки ефективними для протидії наступу російських військ у напрямку Києва, застосували для припинення оборонних дій російських військ у напрямку Харкова. Як далеко просунуться українські війська, поки залишається незрозумілим. Але які б нові уроки ми не здобули з війни в Україні, ідея про перевагу оборонця — явно не один із них.

Наслідки для майбутнього

Оборона дійсно має істотні переваги, але вони полягають у чудовій здатності збирати інформацію про дислокацію сил атакуючої сторони та використовувати цю інформацію за допомогою оперативної мобільності. Досить часто аналітики уявляють собі того, хто обороняється нерухомим і чекає на прибуття нападника. Однак на практиці ефективна оборона значною мірою спирається на мобільні резерви для парирування атаки. Водночас перевага оборонної сторони полягає в тому, що вона може спостерігати за діями атакуючого, перш ніж зробити свої власні. Звичайно, той, хто обороняється, не завжди може реалізувати цю перевагу, але довгий список виснажливих затяжних кампаній минулого століття говорить про те, що на практиці оборонці часто ефективно зустрічають атакуючого і стримують його просування. Враховуючи розміри та мобільність залучених сил, початкове вторгнення Росії в Україну цілком могло б провалитися, навіть якби ЗСУ були озброєні зброєю 50 чи 100-річної давності. Набагато більшого значення для перемоги над російськими наступальними операціями мала здатність України до маневрування та масові резерви.

Важливо

Жив був міністр оборони, або Як організовувати варгейми і чим вони корисні для реальної війни

Так, переваги оборонної сторони реальні, але все ж таки відносні і залежать від мобільності, яка дуже чутлива до перебоїв в результаті дій противника. Високоточна звичайна зброя все частіше дозволяє бійцям атакувати і порушувати оперативну мобільність одне одного, але ця зброя застосовується як до атакуючих, так і до оборонців, а не є особливою долею оборонців. У майбутній війні здатність обороняється до опору значною мірою залежатиме від його здатності знизити оперативну мобільність атакуючого, зберігши при цьому свою власну. Якщо атакуючий отримає перевагу у цій боротьбі, особливо у повітрі, то жодна зброя не допоможе захиснику вчасно дістатися поля бою. Нещодавні наступальні успіхи України вказують саме на це.

Розуміння умов, у яких Україна досягла успіху на полі бою, має важливі наслідки для майбутнього планування та розвитку сил інших малих держав. Така країна, як Тайвань, яка побоюється вести економічно ефективну оборону, може закупити масу ракет і артилерії меншої дальності для самооборони. Така зброя може виявитися ефективною за правильних обставин, як показав приклад українських військ. Однак великої кількості високоточної зброї малої дальності буде недостатньо для перемоги над супротивником, який може використовувати далекобійні повітряні та наземні вогневі засоби для підтримки власної мобільності, одночасно позбавляючи мобільності оборонну сторону. Для ефективної оборони потрібні сили, здатні атакувати супротивника у глибині його території, зберігаючи водночас власну мобільність.

Визнання умовності переваг оборони також може допомогти нам краще оцінити ті можливості, яких Сполучені Штати мають досягти для своїх власних об'єднаних сил у майбутньому. Успіх у майбутньому конфлікті, чи то наступальний чи оборонний, значною мірою залежатиме від здатності порушити оперативну мобільність противника. Замість того, щоб змиритися з тим, що в майбутньому наступ продовжить заходити в глухий кут, ми повинні й надалі наголошувати на тісній взаємодії повітряних і надводних сил для перемоги над противником у наступних війнах. Це включає підготовку до правильного використання переваги в повітрі. У світі держав, які мають ядерну зброю, ВПС у майбутніх війнах, швидше за все, підтримуватимуть локальні дії, а не ризикуватимуть ядерною ескалацією, завдаючи незалежних "стратегічних" ударів. Реальною метою буде забезпечення локальної переваги у повітрі для підтримки наземних сил шляхом припинення ліній мобільності та постачання супротивника. Вторгнення Росії до України доводить ризик невдачі, але не неможливість успіху.

Про автора

Джон Д. Маурер — професор стратегії та досліджень у галузі безпеки Школи перспективних досліджень повітряного та космічного простору (SAASS) Університету ВПС та нерезидентний науковий співробітник Американського інституту підприємництва (AEI). Його книга про американську ядерну стратегію та політику контролю над озброєннями Competitive Arms Control була нещодавно опублікована у видавництві Єльського університету.