Новая лазерная система ПВО "Железный луч" поражает дроны и ракеты со скоростью света

Преимуществами системы Iron Beam являются высокая скорость, точность, дешевизна и "неограниченный боезапас".

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Израильская компания Rafael Advanced Defense Systems представила на выставке IDEX 2023 лазерную систему Iron Beam для защиты от беспилотников и ракет. Подробности выяснило издание The Defence Post.

Iron Beam ("Железный луч") представляет собой высокоэнергетическую лазерную систему мощностью 100 кВт для борьбы с угрозами, летящими под крутым углом (steep-track). Лазерные лучи должны поражать БПЛА (поодиночке и целыми роями), минометы, ракеты, в том числе противотанковые, и другие воздушные цели, неуязвимые для кинетических средств, на расстоянии "до нескольких километров". Rafael обещает продемонстрировать возможности Iron Beam и другого вооружения посетителям выставки IDEX 2023.

"Любой многоуровневый комплекс ПВО состоит из ряда перехватчиков различных типов. Высокоэнергетический лазер может служить дополнительным средством защиты со своими преимуществами: поражением целей со скоростью света, неограниченным боезапасом и низкой стоимостью перехвата", — говорится на сайте компании Rafael.

Стоит отметить, что накануне Rafael официально открыла новое предприятие в ОАЭ. Президент и главный исполнительный директор компании Йоав Хар-Эвен обсудил систему Iron Beam на закрытой встрече с официальными лицами Израиля и ОАЭ. Как предполагается, "Железный луч" расширит возможности израильской системы ПВО "Железный купол".

Напомним, что в октябре Rafael привезла Iron Beam на выставку AUSA 2022 в Вашингтоне (США). Тогда разработчики отмечали, что они стремятся создать первую в мире лазерную систему ПВО, способную устранять широкий спектр угроз, в том числе ракеты и рои дронов.

14 февраля директор Управления оборонных исследований и разработок Минобороны Израиля Дэни Голд заявил, что в стране разработали новые лазерные установки, способные сбивать иранские дроны, атакующие Украину. По его словам, во время испытаний вооружение весьма успешно применяли против ракет, минометов и беспилотников. Пока инженеры еще дорабатывают лазерные системы, но армия планирует применять их в будущем.