Боевые башни с системами ИИ защитят от дронов: как будут работать эти турели (видео)

Турели, которые можно устанавливать на наземные и морские платформы, разработчики представили на выставке в Италии.

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Компания Leonardo, которая является одним из ведущих производителей боевых систем, представила на выставке Seafuture в Ла Специя (Италия) свои новые турели, сообщает Defense Mirror. Эти автоматизированные башни с встроенными системами искусственного интеллекта можно устанавливать на морские и наземные платформы.

Турели LIONFISH 30 и HITFIST 30 UL управляются оператором дистанционно и оснащены новым орудием X-GUN с системой электрического привода под управлением ИИ. Морская башня LIONFISH 30 включает в себя 12,7-мм модели Ultralight, Inner Reloading и Top, а также версию калибра 20-мм. Компактная и легкая конструкция турели позволяет устанавливать ее на небольшие платформы, обеспечивая защиту от всех типов асимметричных угроз, включая беспилотники, в сложных сценариях защиты от множества одновременно атакующих целей.

Быстрое переключение от одного вражеского объекта на другой обеспечивается сложными алгоритмами искусственного интеллекта, которые выполняют контекстуальный анализ и оптимизируют взаимодействие с несколькими угрозами.

Другие отличительные особенности включают высокую скорострельность, большую дальность действия и возможность использования новой концепции высокоэффективных боеприпасов с предварительно сформированными осколками, которые предназначены для более эффективной борьбы с беспилотниками. Система также оснащена электронно-оптическим комплексом, обеспечивающим наблюдение и отслеживание на 360°.

Для наземных целей Leonardo представляет дистанционно управляемую турель HITFIST 30 UL (Unmanned Light). Более компактную и легкую, чем другие варианты семейства HITFIST, ее можно установить на различные военные автомобили и броневики, например, на модели-амфибии. Эта башня эффективна против всех типов асимметричных угроз за счет использования боеприпасов воздушного подрыва.

Эти две новые модели станут свежим дополнением к портфолио, которое включает в себя самые продаваемые орудия 76/62 Super Rapido и 127/64 Light Weight Vulcano, которые находятся на вооружении десятка стран мира.

Как работают турели Leonardo

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