"Успішна робота є": Ігнат підтвердив удар по Центру космічного зв'язку РФ у Криму (відео)

Представник Повітряних сил відмовився ділитися деталями, заявивши, що про конкретні результати можна буде сказати пізніше.

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Спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат підтвердив удар по Центру космічного зв'язку Росії в окупованому Криму. Заяву він зробив в ефірі телемарафону.

За словами Ігната, 20 грудня почали з'являтися повідомлення про ураження цього важливого об'єкта РФ. Він відмовився поділитися подробицями, але сказав, що успішна робота Повітряних сил ЗСУ є.

"Про результати, можливо, трохи пізніше, але врешті-решт робота успішна є", — сказав Ігнат.

Юрій Ігнат підтвердив удар по Центру космічного зв'язку РФ (дивитися з 40 секунди)

Удар по Центру космічного зв'язку РФ у Криму: що відомо

Нагадаємо, що 20 грудня російські журналісти повідомили про ураження Центру космічного зв'язку Повітряно-космічних сил РФ у Криму внаслідок нічної атаки. Тимчасово окупований півострів був атакований двічі. Перший удар нібито відбувався приблизно о 4-й годині ранку в Алушті. Ще одна атака, за інформацією ЗМІ, сталася приблизно о 5-й годині ранку на Центр дальнього космічного зв'язку, що розташований у селі Вітине Сакського району.

За словами журналістів, об'єкт був атакований ракетами Storm Shadow. Тут нібито було два влучання і пошкоджено одну одиницю військової техніки. Постраждалих унаслідок цієї атаки не було.

Також росЗМІ повідомляли, що на пляжі в Севастополі знайшли БПЛА "Бобер". Зазначається, що знайдений у Криму дрон був перевантажений вибуховими речовинами. За їхніми даними, такі ж БПЛА періодично атакують російську столицю.