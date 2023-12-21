"Успешная работа есть": Игнат подтвердил удар по Центру космической связи РФ в Крыму (видео)

Представитель Воздушных сил отказался делиться деталями, заявив, что о конкретных результатах можно будет сказать позже.

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Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат подтвердил удар по Центру космической связи России в оккупированном Крыму. Заявление он сделал в эфире телемарафона.

По словам Игната, 20 декабря начали появляться сообщения о поражении этого важного объекта РФ. Он отказался поделиться подробностями, но сказал, что успешная работа Воздушных сил ВСУ есть.

"О результатах, возможно, чуть позже, но в конце концов работа успешная есть", — сказал Игнат.

Юрий Игнат подтвердил удар по Центру космической связи РФ (смотреть с 40 секунды)

Удар по Центру космической связи РФ в Крыму: что известно

Напомним, что 20 декабря российские журналисты сообщили о поражении Центра космической связи Воздушно-космических сил РФ в Крыму в результате ночной атаки. Временно оккупированный полуостров был атакован дважды. Первый удар якобы происходил около 4 часов утра в Алуште. Еще одна атака, по информации СМИ, произошла около 5 часов утра по Центру дальней космической связи, который находится в Витино Сакского района.

По словам журналистов, объект был атакован ракетами Storm Shadow. Здесь якобы было два попадания и повреждена одна единица военной техники. Пострадавших в результате этой атаки не было.

Также росСМИ сообщали, что на пляже в Севастополе нашли БПЛА "Бобер". Отмечается, что найденный в Крыму дрон был перегружен взрывчатыми веществами. По их данным, такие же БПЛА периодически атакуют российскую столицу.