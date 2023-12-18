Корабли РФ не угрожают: ракеты должны пролететь страны НАТО для ударов, — Гуменюк (видео)

Корабельная группировка России в Черном и Азовском морях фактически свернута. По словам спикера Сил обороны Юга, вражеские морские силы переместили в Новороссийск.

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Российские корабли не представляют большой опасности, ведь для обстрела они должны запустить ракеты через территории стран НАТО. Об этом в эфире телеканала "Эспрессо" 18 декабря заявила пресс-секретарь Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

"В целом корабельная группировка врага фактически свернута", — сказала она.

В последнее время в Черном и Азовском морях фиксируют лишь 2-3 единицы вражеского флота, иногда — до 5. Обычно в Азовском море дежурит один корабль, а в Черном проводят патрулирование и охрану 2-4 единицы. По словам Гуменюк, россияне свернули свои силы и переместили их в Новороссийск.

"Информация о наличии мощностей вражеского флота, в том числе ракетоносителей, в Средиземном море — это больше для общего ориентирования", — объяснила пресс-секретарь ОК "Юг".

Однако она подчеркнула, что Украина ведет войну со страной-террористкой. То есть нужно учитывать, что Россия не опирается на нормы ведения войны и игнорирует нормы международного права. Гипотетически ВС РФ могут запустить ракеты даже из той части акватории, где у них остаются корабли.

"Но для этого ракетам придется преодолеть воздушное пространство нескольких стран НАТО, и вряд ли на это они решатся. Хотя степень безумия мы оставляем в размерах погрешности. Поэтому предпочитаем контролировать, что они там имеют и где", — отметила Гуменюк.

Комментарий Натальи Гуменюк (о корабельной группировке РФ — с 7:43)

Напомним, пресс-секретарь Сил обороны юга Наталья Гуменюк предупредила об опасном вражеском дроне "Одуванчик". Его целями могут стать гражданские корабли.

18 декабря партизаны сообщили, что сорвали планы ВС РФ спрятать свои комплексы ПВО. Новые координаты установок уже передали Силам обороны.