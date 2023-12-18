Могут атаковать гражданские суда, — Гуменюк о российских морских беспилотниках "Одуванчик"

Недавно в России показали морской дрон "Одуванчик", который якобы имеет дальность хода до 200 км. До конца года они планируют изготовить до 10 изделий.

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Оккупанты разработали собственный морской дрон-камикадзе "Одуванчик". Пресс-секретарь объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона сообщила, что может стать целью войск РФ.

По словам Натальи Гуменюк, РФ — это страна террорист, поэтому целями для морских беспилотников могут стать гражданские корабли.

"Понимая, что имеем дело со страной-террористкой, нельзя исключать, что такие дроны будут применены и против гражданских судов. Тем более неоднократно звучали заявления (со стороны РФ) по поводу того, что если судоходство с украинскими портами будет продолжаться, то их будут воспринимать как законные военные цели", — рассказала Гуменюк.

Также она добавила, что оккупанты постоянно ищут повод обвинить гражданские суда в том, что они якобы поставляют военные грузы. Однако все эти упреки являются безосновательными. Гуменюк заявила, что навигационный коридор функционирует несмотря на все сложности, которые есть.

"Сегодня можем констатировать, что навигационный коридор функционирует, несмотря на те сложности, с которыми сталкиваемся — это и постоянная штормовая погода, и повышение минной угрозы", — добавила пресс-секретарь.

Украинские Силы обороны обеспечивают контроль, чтобы суда проходили в максимально безопасных условиях от территориального моря Украины с последующим выходом в международные воды. По словам Гуменюк, в Крыму ВС РФ пытаются усилить противовоздушную оборону, потому что сейчас оно "друшлякового типа" то есть с пробелами.

Напомним, 14 декабря в росСМИ показали дрон морской дрон "Одуванчик". Его дальность хода должна составлять 200 км.

5 декабря оккупанты захватили целый морской дрон ВСУ, который прибило к берегу оккупированного Крыма.