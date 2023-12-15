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Военный Фокус Российско-украинская война

РФ показала свой первый надводный дрон-камикадзе: что известно об "Одуванчике"

российский морской дрон
Морской дрон "Одуванчик"

Оккупанты заявляют, что до конца 2023 года они будут иметь уже 10 морских дронов, которые имеют дальность хода до 200 км.

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В российских СМИ показали первый морской дрон-камикадзе, который планируют использовать в боевых действиях на Черном море. Об этом сообщает Defense Express.

Скоростной безэкипажный катер-носитель "Одуванчик" изготавливает российская промышленность. Утверждается, что первая серия будет состоять из 10 морских дронов-камикадзе. Их должны построить до конца 2023 года. Кроме этого заявлены основные характеристики:

  • максимальная скорость — до 80 кг/час;
  • полезная нагрузка — до 600 кг;
  • дальность хода — до 200 км.

К тому же полезной нагрузкой может быть не только взрывчатка, но и "спецгрузы". Производит морские дроны компания KMZ, которая специализируется на малых катерах для российских силовых структур и спецоборудовании для атомной промышленности РФ. К тому же оккупанты изучали обломки украинских дронов-камикадзе. Их враг пытался изучить для реинжиниринга. Авторы отмечают, что по крайней мере внешне российский морской дрон похож на украинские изделия.

дроны-камикадзе Fullscreen
ГРК-700 "Визир"

Ранее KMZ показала на выставке "Армия-2023" дистанционно управляемый катер ГРК-700 "Визир". Его заявленная дальность составляла до 500 км при условии использования электропривода, а максимальная скорость хода составляла 80 км/ч.

Напомним, 5 декабря оккупанты захватили целый морской дрон ВСУ, который прибило к берегу оккупированного Крыма.

2 декабря эксперт заявил, что в РФ создают морской дрон из обломков украинских изделий.