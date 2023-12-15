РФ показала свой первый надводный дрон-камикадзе: что известно об "Одуванчике"

Оккупанты заявляют, что до конца 2023 года они будут иметь уже 10 морских дронов, которые имеют дальность хода до 200 км.

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В российских СМИ показали первый морской дрон-камикадзе, который планируют использовать в боевых действиях на Черном море. Об этом сообщает Defense Express.

Скоростной безэкипажный катер-носитель "Одуванчик" изготавливает российская промышленность. Утверждается, что первая серия будет состоять из 10 морских дронов-камикадзе. Их должны построить до конца 2023 года. Кроме этого заявлены основные характеристики:

максимальная скорость — до 80 кг/час;

полезная нагрузка — до 600 кг;

дальность хода — до 200 км.

К тому же полезной нагрузкой может быть не только взрывчатка, но и "спецгрузы". Производит морские дроны компания KMZ, которая специализируется на малых катерах для российских силовых структур и спецоборудовании для атомной промышленности РФ. К тому же оккупанты изучали обломки украинских дронов-камикадзе. Их враг пытался изучить для реинжиниринга. Авторы отмечают, что по крайней мере внешне российский морской дрон похож на украинские изделия.

Ранее KMZ показала на выставке "Армия-2023" дистанционно управляемый катер ГРК-700 "Визир". Его заявленная дальность составляла до 500 км при условии использования электропривода, а максимальная скорость хода составляла 80 км/ч.

Напомним, 5 декабря оккупанты захватили целый морской дрон ВСУ, который прибило к берегу оккупированного Крыма.

2 декабря эксперт заявил, что в РФ создают морской дрон из обломков украинских изделий.