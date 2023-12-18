Можуть атакувати цивільні судна, – Гуменюк про російські морські безпілотники "Одуванчик"

Нещодавно у Росії показали морський дрон "Одуванчик", який нібито має дальність ходу до 200 км. До кінця року вони планують побудувати до 10 виробів.

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Окупанти розробили власний морський дрон-камікадзе "Одуванчик". Речниця обʼєднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону повідомила, що може стати ціллю військ РФ.

За словами Наталі Гуменюк, РФ — це країна терорист, тому цілями для морських безпілотників можуть стати цивільні кораблі.

"Розуміючи, що маємо справу з країною-терористкою, не можна виключати, що такі дрони будуть застосовані і проти цивільних суден. Тим більше неодноразово лунали заяви (з боку РФ) з приводу того, що якщо судноплавство з українськими портами продовжуватиметься, то їх будуть сприймати як законні військові цілі", — розказала Гуменюк.

Також вона додала, що окупанти постійно шукають привід звинуватити цивільні судна в тому, що вони нібито постачають військові вантажі. Проте всі ці закиди є безпідставними. Гуменюк заявила, що навігаційний коридор функціонує попри всі складнощі, які є.

"Сьогодні можемо констатувати, що навігаційний коридор функціонує, попри ті складнощі, з якими стикаємося – це і постійна штормова погода, і підвищення мінної загрози", — додала речниця.

Українські Сили оборони забезпечують контроль, щоб судна проходили в максимально безпечних умовах від територіального моря України з подальшим виходом в міжнародні води. За словами Гуменюк, в Криму ЗС РФ намагаються посилити протиповітряну оборону, бо зараз воно "друшлякового типу" тобто з прогалинами.

Нагадаємо, 14 грудня в росЗМІ показали дрон морський дрон "Одуванчик". Його дальність ходу має складати 200 км.

5 грудня окупанти захопили цілий морський дрон ЗСУ, який прибило до берега окупованого Криму.