"В Авдеевке уничтожают 12 из 20 оккупантов, а ВСУ могут оставить город", — Евгений Дикий

Из-за недостатка артиллерийских снарядов Авдеевка теряет возможность держаться. Оккупанты почти перекрыли последнюю трассу для поставки боекомплекта к Коксохиму, говорит ветеран АТО.

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Ситуация в Авдеевке все сложнее: враг продвигается и надвигается по улицам, а Коксохим, который держится, может оказаться без логистики. Россиянам для перекрытия трассы, по которой доставляют боекомплект и припасы, остался лишь километр и она давно активно простреливается. Об этом в интервью Фокусу рассказал ветеран АТО и военный эксперт Евгений Дикий.

По его словам, если оккупанты окончательно перекроют эту трассу, то Силам обороны Украины придется оставить Коксохим, чтобы не повторять историю Мариуполя. Такая ситуация может сложиться в ближайшее время.

"Но оборона в Авдеевке не является хаотичной, как некоторые считают, ВСУ оптимально держат оборону с учетом имеющегося ресурса, — отмечает Дикий, — Основные проблемы заключаются в нехватке людей и боекомплекта для артиллерии".

Ветеран говорит, что снарядов для артиллерии не хватает не только в Авдеевке, но и на других участках фронта. Однако именно Авдеевка может стать первой жертвой снарядного голода, ведь помощь от США все еще задерживается. Сейчас украинским пушкам не хватает сразу трех основных калибров: 152 мм, 155 мм и 120 мм.

"Всю ценную западную артиллерию, которая очень помогала уничтожать оккупантов теперь отводят из-под Авдеевки, ведь для нее нет снарядов, — акцентирует Дикий, — Держать эти пушки и рисковать ими не имея возможности стрелять просто бесперспективно. Два-три выстрела в день из этих пушек не стоят того, чтобы ставить их словно приманку для российских "ланцетов"".

По мнению эксперта, теперь встает вопрос: а стоит ли в подобной ситуации бросать в Авдеевку свежие силы личного состава, которые вряд ли смогут продержаться длительное время без поддержки артиллерии? В целом, Авдеевка сейчас является своеобразным зеркальцем, в котором отображается острая ситуация на всей линии фронта. Соотношение сил по личному составу в Авдеевке сейчас составляет 1 к 20 и оккупанты не прекращают "мясные штурмы".

"Оккупанты несут огромные потери: 1 к 12, — отмечает Дикий — Но надо понимать, что в соотношении 1 к 20 даже при уничтожении 12 россиян все равно 8 оккупантов заходят в город. Поэтому есть смысл подумать над тем, чтобы готовиться к отходу, уничтожая армию РФ настолько, на сколько еще хватает сил".

По словам ветерана, позиции для отхода и линия обороны уже есть и бойцы не окажутся в ситуации, как под Бахмутом, когда при отходе им самим приходилось окапываться и строить защитные сооружения. Но пока Авдеевка очень выгодна для ВСУ, ведь именно там идет страшное перемалывание врага, отмечает Дикий.

Полное интервью с Евгением Диким вскоре выйдет на Youtube-канале Фокуса.

Напомним, что Минобороны одобрило голосование за законопроект о мобилизации. В ближайшее время представители ведомства совместно с нардепами будут анализировать правки к законопроекту №10449. Планируют поддерживать только те, которые повысят эффективность мобилизации.