"Трійка нічого не зробить": полковник пояснив, чому 3-ї ОШБр недостатньо для оборони Авдіївки

Для вирішення проблеми Авдіївки потрібно залучити щонайменше три бригади та зосередитися на відсіканні північної клешні, розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник запасу Роман Світан.

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Третю окрему штурмову бригаду Збройних сил України направили на підкріплення Авдіївки Донецької області. Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник запасу Роман Світан заявив, що бійці нічого не зможуть зробити без достатньої кількості боєприпасів. Про це він повідомив в ефірі "24 Каналу".

"Серйозна бригада, нею керує досить успішний командир. Ми кілька разів її ставили за приклад. Вони правильно підібрали всю систему комплектації своїх підрозділів, вони першими запустили рекрутинговий центр усередині бригади", — сказав Роман Світан.

З його слів, у 3-ї ОШБр повністю забитий штат, також є люди, що стоять в черзі, аби потрапити до бригади. Проте експерт вважає, що самих бійців недостатньо.

"Сама трійка без достатньої кількості боєприпасів нічого не зробить. Жодна бригада теж нічого не зробить", — вважає він.

Світан зауважив, що потрібно залучити мінімум три бригади, а після цього потрібно зосередитися на відсіканні північної клешні у напрямку від Костянтинівки вздовж дороги на Авдіївку. Він наголосив, що лише загнати бригаду до Авдіївки — це не вирішити проблему, це лише утримати місто на деякий час — місяць-півтора, до початку виборів у Росії.

"Але це не вирішує глобально питання. Вирішує саме відсікання північної клешні", — вважає він.

Роман Світан додав, що потрібно посилити Авдіївський гарнізон та ротувати хлопців, які наразі стоять в місті. Проте питання вирішення самої проблеми Авдіївки — відсікання північної клешні.

Нагадаємо, 12 лютого у Forbes повідомили, що для підкріплення в Авдіївку Донецької області могли направити одну з найкращих українських бригад — 3-у ОШБр. Боєць бригади Єгор наголосив, що підрозділ проводив регулярні тренування та готувався до нових атак на позиції ЗС РФ.

13 лютого військовий експерт Петро Черник розповів, що важливо утримувати Авдіївку, оскільки місто є "воротами" в іншу частину Донецької області.