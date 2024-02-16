Росіяни вже не мають тактики, а виїзд з міста — якась лотерея: DeepState про бої в Авдіївці

ЗС РФ зараз прострілюють абсолютно все у місті, захопили позицію "Зеніт" та просуваються на Ласточкине, розповів співзасновник проєкту Роман Погорілий.

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Питання Авдіївки — це питання часу, і росіяни вже мають поний вогневий контроль у місті. Про це в коментарі "Еспресо" сказав співзасновник DeepState Роман Погорілий.

"Зараз в Авдіївці дуже складна ситуація. Питання Авдіївки — це питання часу. Тому, що ворог рівняє з землею абсолютно все, від будівель до позицій наших бійців. Окупанти роблять це за допомогою КАБів. Авдіївка й околиці знищуються безбожно. Утримувати деякі позиції навіть вже немає сенсу, і бійці змушені звідти виходити. Є велике питання: а що після Авдіївки, як готуються оборонні фортифікаційні споруди?" — наголосив Погорілий.

За його словами, окупаційні війська зараз вже мають повний вогневий контроль над містом.

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"Заїзд і виїзд з Авдіївки — це якась лотерея. Окупанти прострілюють абсолютно все. Позиція "Зеніт" вже під контролем ворога. Росіяни сунуть на Ласточкине, там всередині залишається район Хімік. Окупанти й там концентрують сили, щоб лізти вже туди. Росіяни вже не мають тактики. Там, де вони можуть, вони просто штурмують безперестанно", — додав Погорілий.

Він додав, що РФ і далі продовжує стягувати під Авдіївку живу силу та техніку.

Карта боїв за Авдіївку станом на 16 лютого

Нагадаємо, що 16 лютого стало відомо, що ЗС РФ атакували фосфорними снарядами Авдіївку. Окупанти запалили фосфорними зарядами цистерни з мазутом на Авдіївському коксохімічному заводі.

16 лютого молодший сержант ЗСУ, 24 ОШБр "Айдар" Станіслав Бунятов розповів, що ЗСУ змогли повернути деякі позиції в районі Авдіївки Донецької області.