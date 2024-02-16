Росіяни вже не мають тактики, а виїзд з міста — якась лотерея: DeepState про бої в Авдіївці
ЗС РФ зараз прострілюють абсолютно все у місті, захопили позицію "Зеніт" та просуваються на Ласточкине, розповів співзасновник проєкту Роман Погорілий.
Питання Авдіївки — це питання часу, і росіяни вже мають поний вогневий контроль у місті. Про це в коментарі "Еспресо" сказав співзасновник DeepState Роман Погорілий.
"Зараз в Авдіївці дуже складна ситуація. Питання Авдіївки — це питання часу. Тому, що ворог рівняє з землею абсолютно все, від будівель до позицій наших бійців. Окупанти роблять це за допомогою КАБів. Авдіївка й околиці знищуються безбожно. Утримувати деякі позиції навіть вже немає сенсу, і бійці змушені звідти виходити. Є велике питання: а що після Авдіївки, як готуються оборонні фортифікаційні споруди?" — наголосив Погорілий.
За його словами, окупаційні війська зараз вже мають повний вогневий контроль над містом.
"Заїзд і виїзд з Авдіївки — це якась лотерея. Окупанти прострілюють абсолютно все. Позиція "Зеніт" вже під контролем ворога. Росіяни сунуть на Ласточкине, там всередині залишається район Хімік. Окупанти й там концентрують сили, щоб лізти вже туди. Росіяни вже не мають тактики. Там, де вони можуть, вони просто штурмують безперестанно", — додав Погорілий.
Він додав, що РФ і далі продовжує стягувати під Авдіївку живу силу та техніку.
Нагадаємо, що 16 лютого стало відомо, що ЗС РФ атакували фосфорними снарядами Авдіївку. Окупанти запалили фосфорними зарядами цистерни з мазутом на Авдіївському коксохімічному заводі.
16 лютого молодший сержант ЗСУ, 24 ОШБр "Айдар" Станіслав Бунятов розповів, що ЗСУ змогли повернути деякі позиції в районі Авдіївки Донецької області.