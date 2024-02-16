Несмотря на санкции: РФ и Иран используют в черных Shahed-136 западные компоненты, — НАПК

База иностранных компонентов, обнаруженных в российском оружии, содержит почти 3 тыс. элементов. Больше всего элементов, проданных России компаниями из США.

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Внутри дронов-камикадзе Shahed-136 черного цвета, которыми РФ обстреляла три украинских города, обнаружили чипы, изготовленные в западных странах. Иранские беспилотники РФ успешно локализовала для выпуска на собственных площадках, при этом есть свободный доступ ко всем необходимым компонентам. О результатах исследования "черных дронов" рассказали на портале НАПК.

Пресс-служба НАПК объяснила, что в руки ведомства попали обломки окрашенных в черный российских дронов-камикадзе, которые обнаружили в Киеве, Харькове и на Херсонщине. Внутри увидели чипы западного производства: если бы санкции, наложенные на РФ, действовали, то ударные беспилотники не смогли бы летать, отметили на портале.

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Также указали, что Shahed-136, сконструированные в Иране, действительно локализованы для выпуска на российских площадках. При этом их модернизируют, чтобы приспособить к наличию тех или иных компонентов, в том числе западных. Похоже на то, что и страна-агрессор, и ее союзники имеют неограниченный доступ к иностранным технологиям.

НАПК призывает усиливать санкции против РФ и тщательнее следить за их соблюдением. На сегодня страны Запада не смогли ограничить поставки элементов для дронов Supercam S350, "Гранат-4", "Ланцет", Shahed-136, Mohajer-6, — перечисляется в статье.

"Это еще раз доказывает, что иностранным технологиям и компонентам не место в оружии агрессоров. Мир должен объединяться и исследовать, как такие компоненты попадают в РФ, для привлечения соучастников этой войны к ответственности".

Санкции против РФ — проблема западных компонентов

Отметим, на портале НАПК работает база данных иностранных компонентов, которые обнаружили внутри российского оружия — дронов, ракет, РЭБ и тому подобное.

Если установить фильтр по стране-производителю США, то можно увидеть 2 160 компонентов, которые РФ сумела приобрести и использовать. У компаний из Германии приобретено 94 компонента, из Великобритании — 28. Есть там и Украина: единственный компонент — реле постоянного тока РЭС47, которое отыскали внутри БпЛА "Mohajer-6". Всего же в базе по состоянию на 16 февраля 2024 года — 2 972 иностранных компонента.

Отметим, 25 ноября Фокус писал, что РФ впервые использовала черные "шахеды" для удара по Киеву. Устройства покрасили, чтобы их было труднее обнаружить в небе, объяснили эксперты. Между тем существовали опасения, что черные устройства — это реактивные БПЛА с инфракрасным наведением Shahed-238, которые незадолго до того показали в Иране.

В то же время эксперты авиационной отрасли заверили, что даже черные реактивные дроны можно сбить. Минимальный инструмент для обезвреживания — отключение GPS на территории, над которой он летит.

Напоминаем, 15 февраля стало известно о еще одном пути обхода санкций, который использует Кремль для продажи нефти за границу. В МВФ при этом уверены, что российская экономика деградирует и становится похожей на экономику СССР.