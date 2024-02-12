Точно не в 2024 году: почему экономика РФ развивается и когда санкции ее разрушат

По информации экономического обозревателя BBC Фейсала Ислама, военные расходы Москвы составляют до 40% бюджета, что соответствует уровню позднего СССР.

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Российская экономика демонстрирует более быстрые темпы роста, опережая все страны "Большой семерки". Но прирост показателей происходит на фоне больших затрат на производство оружия. Об этом написал экономический обозреватель BBC Фейсал Ислам.

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Автор публикации считает, что в долгосрочной перспективе такая модель экономики грозит России масштабными проблемами. Хотя недавно Международный валютный фонд (МВФ) заявил, что российская экономика остается устойчивой к международным санкциям. Поэтому в организации улучшили прогноз роста на 2024 год с 1,1% до 2,6%. Эти показатели достигнуты за счет военной мобилизации экономики: военные расходы составляют до 40% бюджета, что соответствует уровню позднего СССР.

Как отмечает Ислам, экономика РФ не рухнула благодаря низкой эффективности нефтяных санкций. Так, добыча нефти в России остается на уровне 9,5 миллиона баррелей в сутки — это чуть ниже довоенного уровня. Москва избегает санкционных ограничений, поскольку купила "теневой флот" из сотен танкеров, которые теперь возят нефть в Индию и Китай.

Но, как сказано в публикации, в 2024 году спрос на нефть и газ будет на пике, что вынудит конкурентов из Персидского залива добывать больше ресурсов, вытесняя Россию с рынка.

Кроме того, производство танков и снарядов, которые безвозвратно теряются в Украине, хоть и добавляет цифр к статистическим показателям роста ВВП, на практике являются малопродуктивной частью экономики. Поэтому в долгосрочной перспективе российская экономика только теряет. Хотя и ждать обвала экономики страны-агрессора до конца года тоже не стоит.

"Военная экономика России не может поддерживать долгосрочную перспективу, но предоставила стране дополнительное время", – отмечает обозреватель.

Россия экономически слабеет из-за войны против Украины

РФ наращивает свою зависимость в экономическом и финансовом плане от Китая. Так, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в конце 2023 года рассказал, что Москва потеряла возможность продавать свои энергетические ресурсы Евросоюзу, поэтому принялась налаживать сотрудничество с Китаем.

"Из года в год Москва отдает в залог свое будущее Пекину. Это один из примеров как Россия становится все более и более слабой экономически в результате этой войны", — подчеркнул он.

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По его словам, Россия увеличила зависимость и от Ирана и Северной Кореи, что может свидетельствовать о слабости Российской Федерации.

Напомним, ранее Фокус объяснял, как России удается зарабатывать миллиарды несмотря на санкции и мировую изоляцию. Также напомним, что ведущий экономический специалист и председатель благотворительного фонда "Новая Страна" Андрей Новак считает, что российская экономика уже не выдерживает темпов войны.