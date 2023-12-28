Более четверти россиян не хватает денег даже на одежду и обувь, — опрос

Согласно данным российских социологов, у 7% россиян не хватает денег на питание, а 19% не хватает дохода, чтобы купить одежду.

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В России провели социологический опрос и оценили уровень благосостояния среди жителей. Так, 26% опрошенных заявили, что им не хватает средств, чтобы покупать одежду и обувь. В частности, 7% ответили, что их дохода не хватает даже на питание. Такие результаты опроса опубликовала российская Высшая школа экономики.

36% опрошенных россиян заявили, что их доход позволяет покупать одежду и обувь, однако купить бытовую технику не могут. Только 17% людей заявили, что являются обеспеченными и им хватает дохода даже для того, чтобы купить жилье.

Фото: скріншот

По сравнению с прошлым годом уровень "субъективной бедности" у россиян снизился. В частности, в 2022 году 30% граждан РФ заявляли, что не имеют денег на одежду, а не хватает даже на еду — 10%. Социологи говорят, что этому поспособствовало "ослабление связей с внешним миром".

Также россиян расспросили, изменились ли за последние три месяца их доходы. 75% респондентов ответили, что материальное положение не изменилось, однако об ухудшении финансовой ситуации заявили 15% людей.

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В результатах опроса говорится, что граждане РФ смотрят в будущее с оптимизмом — 16% из них считают, что у них улучшится ситуация с доходами.

В среднем россиянин в месяц получает 33 тысячи рублей (около 367 долларов), однако согласно официальной статистике средняя зарплата гражданина России во втором квартале составила 48 тысяч рублей (около 533 доллара).

Учитывая такие показатели россияне считают, что для нормальной жизни в среднем доход должен составлять в среднем 63,5 тысячи рублей в месяц (706 долларов). В частности, опрошенные заявили, что в крупных городах для жизни без необходимости экономии нужно получать 80 тысяч рублей в месяц (889 долларов), а в селе — 50 тысяч рублей (556 долларов).

Отмечается, что опрос проводился в 55 регионах Российской Федерации и в нем приняли участие 6 тысяч человек в возрасте от 18 лет.

Напомним, согласно данным украинского опроса, 28,2% украинцев оценили уровень благосостояния своей семьи как достаточно плохой. О том, что едва сводят концы с концами заявили 9,8% опрошенных украинцев. В частности, 38,8% респондентов ответили, что их дохода хватает только на покупку необходимых продуктов и вещей.

Несмотря на это, в Госстате отчитались о росте заработных плат у украинцев. Так, летом этого года средний размер зарплаты в Украине составил 17 937 гривен, что более чем на 22% больше по сравнению с прошлым годом.