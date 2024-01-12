Экономика РФ растет, несмотря на санкции. Что позволяет Путину получать миллиарды на войну

Несмотря на санкции, российская экономика по итогам 2023 года покажет рост. Хотя наполнение государственной казны нефтедолларами действительно усложнилось, стране-агрессору удалось избежать урезания критических расходов. Однако факторы, которые помогли держаться РФ на плаву, в 2024-м, скорее всего, не будут действовать.

Related video

Несмотря на длительное санкционное давление, введенное цивилизованными странами в отношении РФ за военную агрессию против Украины, российская экономика не потерпела краха. Более того — Всемирный банк повысил прогноз роста ВВП России в 2023 году до 2,6% с 1,6%, что ожидалось в октябре. Все же в 2023-м РФ ощутила действие санкций, нацеленных лишить ее главного источника доходов — углеводородов. Так, ее нефтегазовые доходы в январе-ноябре прошлого года составили 8,2 трлн руб., что на 22,8% ниже, чем за аналогичный период 2022 года. Но несмотря на снижение доходов от нефти и газа, приток финансов в государственную казну страны-агрессора в 2023-м рос: доходы федерального бюджета за 11 месяцев года составили 25,96 трлн руб., что на 4,8% выше, чем за первые 11 месяцев предыдущего года. Фокус решил выяснить, благодаря чему держится российская экономика и как будет финансировать раздутый военный бюджет в 2024-м.

Щели и серый флот танкеров: как РФ удается снизить санкционное давление на свою нефть

С 5 декабря 2022-го начало действовать эмбарго на поставки российской нефти в страны Европейского союза, а также ценовой потолок, в рамках которого страны G7, ЕС и Австралия обязались покупать российскую нефть не дороже $60 за баррель. "Давление на экономику агрессора, в частности на бюджет, должно было стать критическим. И балансировать экономику, удерживая инфляцию, "приятный" курс рубля и социальные расходы одновременно, было бы крайне сложно", — комментирует Фокусу мотивы нововведений Юлия Павицкая, руководитель санкционного направления KSE Institute.

В январе — июне 2023 года нефтегазовые доходы России сократились почти на 50% Фото: Из открытых источников

Проблем России в начале 2023-го таки прибавилось. Как пишут росСМИ со ссылкой на Министерство финансов РФ, нефтегазовые доходы бюджета России за январь-июнь сократились на 47% до 3,38 трлн рублей. Дефицит бюджета достиг 2,59 трлн рублей, превысив плановый уровень на 4,5%. Однако тогда властям удалось избежать сокращения расходов. "Помогло избыточное привлечение средств на покрытие дефицита в 4 квартале 2022 года. Тогда они привлекли примерно $47 млрд внутреннего долга, а также около $39 млрд из Фонда национального благосостояния. Еще почти $20 млрд забрали у Газпрома в виде дивидендов, которые заставили уплатить в виде специального налога. Это больше, чем было необходимо для покрытия дефицита", — пояснила Юлия Павицкая.

Важно

Евросоюз официально ввел 12-й пакет санкций против России: что туда вошло

Однако с сентября 2023 года нефтегазовые доходы РФ начали восстанавливаться. "Россия накопила достаточный теневой флот, который функционирует за пределами ценовых потолков, а также [это произошло] из-за большого масштаба обхода санкций, — рассказали в KSE. — Вместе со слабым соблюдением санкций, восстановлению доходов способствовал рост мировых цен из-за сокращения добычи странами OPEC".

Цены на российскую нефть в прошлом году росли с сентября по ноябрь Фото: investing.com

Опрошенные Фокусом эксперты констатируют: влияние санкций есть, однако оно не такое большое, как хотелось бы. "Причина — закаленность российских предпринимателей в вопросах обхода любых ограничений против бизнеса. Очень большое количество лазеек, которые широко используют для обхода этих санкций. Об этих лазейках становится известно, их закрывают. Но их количество настолько велико, что все закрыть пока не удается", — пояснил Фокусу директор спецпроектов НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев.

Ударить по нефтегазовому сектору РФ в прошлом году не удалось из-за активного использования россиянами лазеек для обхода санкций

Кроме того, Россия пытается развивать экономические отношения со странами, которые не присоединились к санкционному режиму, такими как Китай и Индия, говорит Игорь Бураковский, председатель правления Института экономических исследований и политических консультаций. Впрочем, полностью нивелировать ограничения Запада, заручившись поддержкой "дружественных" стран, не удается. "Часть нефтегазовых доходов, которые Россия получила от Индии, — в рупиях, — рассказывает Фокусу Бураковский. — Те деньги они никак не могут использовать, уже почти полгода идет дискуссия с Индией, что делать с этими деньгами. Фактически они есть, но реально их нет".

Это приводит к уменьшению притока валюты и проблемам с нацвалютой РФ.

Валютные ограничения со всех сторон: что происходило с российским рублем

В прошлом году российский рубль девальвировал примерно на 21% — с 72 до 91 рубля за доллар, рассказывает Фокусу эксперт рынка инвестиций Иван Угляница. По его словам, основными факторами, которые давили на российскую валюту, были:

продолжение и усиление санкций;

увеличение Россией расходов на войну;

усиление технологической деградации из-за санкций и запрета импорта важных западных товаров, технологий, комплектующих.

"Торговые санкции, несмотря на то, что не останавливают продажу нефти и газа и продуктов из них Россией, существенно усложняют этот процесс, уменьшают финальную цену, приток валюты. Значительные средства замораживаются в неконвертируемых валютах, или вообще в виде задолженности", — говорит собеседник Фокуса.

В прошлом году российская валюта девальвировала на 21% — с 72 до 91 рубля Фото: коллаж Фокус

Чтобы удержать рубль от пике, Центробанк РФ был вынужден поднять свою учетную ставку сразу на 3,5 процентных пункта с 8,5% до 12%, а также ввести обязательную продажу валюты, отметил эксперт. Кроме того, Минфин России изменил бюджетные правила по выкупу валюты, выдаче валютных депозитов, остатков на валютных счетах физических лиц. "До конца года Центробанк еще поднял ставку до 16%, что вместе с другими инструментами, а также глобальным ослаблением доллара с октября прошлого года позволило рублю укрепиться со 100+ за доллар до 91-92 на конец года", — отметил Угляница.

Важно

Обошли санкций на $650 млрд: экономист о торговле РФ и закупке технологий по "серым схемам"

Кроме того, крупные банки предлагают депозиты преимущественно в рублях, иногда в юанях, дирхамах. "Альфа-Банк, в частности, недавно ввел комиссии за остатки на счетах в долларах и евро, то есть фактически отрицательную ставку — для того, чтобы мотивировать вкладчиков конвертироваться в другие валюты", — рассказал Угляница и добавил, что такие меры также помогают РФ удерживать курс от резкого ослабления.

Не нефтью единой: благодаря чему экономика РФ держалась в 2023 году

Масштабного урезания критических для населения расходов России в 2023-м удалось избежать, говорят в KSE. Кроме высоких мировых цен на нефть и производные энергоносители, а также благодаря успешному обходу санкций, российская экономика в прошлом году держалась благодаря зарубежным активам и эмиссии национальной валюты.

"Во-первых, наличие у государственных учреждений и компаний неофициальных фондов, денег, которые активно выводились из РФ в течение последних 20 лет, и которые официально россиянам не принадлежат. Эти средства помогли им уклониться от санкций, — объясняет Фокусу Виталий Шапран, экс-член Совета НБУ. — Во-вторых, бюджетная поддержка в т.ч. за счет эмиссионных источников привела к увеличению инфляции, но предоставила экономике и военно-промышленному комплексу импульс".

В прошлом году бюджетная поддержка, в частности, за счет эмиссии валюты, привела к увеличению инфляции и подпитала экономику РФ

Кроме того, помогло увеличение налогообложения импорта. "Не нефтегазовые доходы по итогам 11 месяцев 2023 года выросли на 26% по сравнению с прошлым годом, — отмечает Павицкая. — Основной драйвер — рост на 54% налогов, связанных с импортом, из-за восстановления импорта и роста логистических расходов".

Благодаря питанию экономики военными расходами поступления налогов от внутреннего производства выросли на 8%. "На фоне падения экспортных поступлений, ускорение инфляции и устойчивый тренд девальвации рубля с начала осени 2022 года стали значительным драйвером для улучшения фискальной ситуации для Путинского режима", — пояснили изданию в KSE Institute.

Девальвация рубля, рост цен: к чему готовиться россиянам в 2024 году

Увеличение расходов на оборону и силовой блок в бюджете РФ на этот год на самом деле не подкреплено реальными цифрами. "Рост военных расходов на 2024 год заложен не путем заметного урезания других статей, а просто через увеличение расходов. Это проблема, потому что Путинский режим почувствовал, что можно спокойно позволить себе поднять военные расходы до $100 млрд. Не стоит забывать, что это тоже часть пропаганды", — говорит руководитель санкционного направления KSE Institute Юлия Павицкая.

Важно

Ограничение цены на российскую нефть не достигнуто, а Москва продолжает получать средства, — СМИ

Очевидно, осознавая нереалистичность выполнения такой сметы, правительство страны-агрессора размышляет над дополнительными источниками дохода. "Министерство финансов России ищет пути увеличения доходной части бюджета за счет других секторов, кроме нефтегазового. Были определенные намеки на то, что будет увеличено налогообложение финансового сектора в России", — отметил Фокусу Дмитрий Чурин, директор аналитического департамента инвестиционной компании Eavex Capital.

С другой стороны, перетекание финансов в военный сектор будет углублять уже начавшиеся кризисные явления в других отраслях России. "Военные расходы в определенной степени стимулируют национальную экономику, но с другой стороны подрывают возможности для средне- и долгосрочного развития, — рассуждает Игорь Бураковский. — Россия не получает технологии для глубокой добычи нефти, газа, не может обслуживать самолеты иностранного производства, выпускать свои — без иностранных комплектующих. Кроме того, западные автокомпании ушли с рынка РФ, поэтому вырос удельный вес китайского автопрома, не очень качественного, который продается по цене среднего класса. Я уже не говорю уже о том, что россияне испытывают дефицит отдельных лекарств".

Дефицит топлива, который время от времени возникает на российских АЗС, свидетельствует о том, что с экономикой страны-агрессора не все в порядке Фото: Анна Кудрик (коллаж)

2024 год для экономики РФ будет хуже, чем предыдущий, убежден Виталий Шапран. "Соответствующие службы уже работают в направлении розыска неофициальных фондов россиян, они подпадут под санкции и конфискацию. А бюджетная поддержка не может вечно давать положительный эффект и должна быть свернута в 2024 году или охлаждена более жесткой политикой Центрального банка", — поделился он мыслями с Фокусом.

Но охлаждение экономики Китая, которое прогнозируется на 2024 год, не поможет россиянам. "Снижение активности в экономике восточного соседа приведет к уменьшению российского экспорта в КНР, а других покупателей в таких объемах на их нефть, газ, уголь и дрова в РФ из-за санкций нет", — добавил Шапран.

Объемы российского экспорта в Китай в 2024-м снизятся из-за ожидаемого падения экономической активности КНР

А рубль тем временем ждет девальвация. "Этому будет способствовать дальнейшее ухудшение социально-экономического климата внутри РФ, также возможно влияние других геополитических факторов, кроме войны против Украины. Продажа углеводородов будет иметь больше проблем, в том числе со стороны глобальных цен в случае расширения рецессии", — убежден Иван Угляница.

Хотя Центробанк России ожидает, что годовая инфляция вернется к 4% в 2024-м (вместо 7,5% на конец 2023-го), качество жизни обычных россиян в 2024-м продолжит ухудшаться. "Мы видим ажиотаж по росту цен на яйца в РФ, что местами исчезает курятина с прилавков, рыба, периодически возникают проблемы с топливом. Снижение качества жизни, как и ослабление курса, думаю, будет продолжать набирать обороты", — прогнозирует Иван Угляница.

Важно

Экономика РФ рискует "перегреться" из-за увеличения расходов на оборону, — разведка Британии

Опрошенные Фокусом эксперты убеждены: в 2024-м Украине совместно с западными партнерами важно усиливать санкционное давление на энергетические доходы России и закрывать лазейки, которые помогают агрессору обходить ограничения.