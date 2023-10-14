"Финал в следующем году": эксперт рассказал, сколько еще экономика РФ протянет войну (видео)

По словам ведущего экономического специалиста Андрея Новака, окончание вторжения в Украину будет зависеть от нескольких факторов. Все зависит от того, кто первый взбунтуется — элита Кремля или народ.

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Активные боевые действия всегда сопровождаются большими тратами с бюджета и российская экономика не стала исключением. Ведущий экономический специалист и председатель благотворительного фонда "Новая Страна" Андрей Новак в комментарии Фокусу рассказал, сколько еще может протянуть Россия.

По его словам, даже если внутри РФ произойдет дефолт, то они не будут его признавать публично. В то же время, фактически он уже наступил, ведь Кремль не выполняет свои долговые обязательства.

"По состоянию на сейчас, дефицит российского федерального бюджета начался в начале этого года. Это когда их траты больше, чем их доходы, в том числе от газа, нефтедолларов и газодолларов. Эта дефицитность растет у них из месяца в месяц, с квартала в квартал практически в геометрической прогрессии. Сколько они могут выдержать? Примерно столько, сколько готов терпеть российский народ. По принципу "хоть камни с неба", как мы слышали", — заявил Андрей Новак.

Отдельно эксперт рассказал об еще одном сценарии. Это может продолжаться до тех пор, пока эти потери готовы нести политические и бизнес-элиты Российской Федерации. По предварительным данным они потеряли уже сотни миллиардов долларов, однако несмотря на это не спешат говорить с Кремлем об окончании войны. Осталось ждать, что первое воспламенится: элита или народ.

"Это может быть в этом месяце, может через полгода, а может быть через год. Экономически РФ не выдерживает этого темпа войны уже сейчас. Да, им удалось наладить производство иранских "Шахедов", однако это один из элементов, который на фронте не играет никакой роли. Они обстреливают мирную гражданскую инфраструктуру, однако на фронте они не отыгрывают роли", — продолжил Андрей Новак.

Также лучшего оставляет желать состояние российского вооружения, ведь ВСУ и в этой сфере наносят колоссальные потери противнику, а пополнять их практически нечем, ведь производство остановилось из-за санкций. Вся электроника и чипы западные. Такой негатив с каждым днем будет лишь нарастать, продолжает эксперт.

От себя Андрей Новак также добавил, что Россия экономически может выдержать только год, это максимум. В течении этого времени будут введены дополнительные санкции и ВСУ продолжат наносить потери ВС РФ. Нельзя забывать и про поставки истребителей F-16, которые также усугубят шаткое положение противника.

"Те, кто говорят о войне на 10 лет. Ну вы чего. Даже Советский Союз, небольшая в сравнении война в Афганистане на 10 лет, какой результат? Динамика говорит о том, что Украина все сильнее и сильнее, во всех аспектах, а Россия все слабее и слабее. Вот эта динамика взаимная, я думаю, что финал будет все-таки в следующем году" — продолжил ведущий экономический специалист.

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Напомним, 13 октября сообщалось, что России становится все тяжелее содержать свою армию и в ближайшее время экономика может упасть еще на 25%. По словам экономиста Эндою Лилико, экономики, которые находятся в состоянии войны, часто находят способ продержаться дольше, чем можно подумать. К примеру, за счет секторов, связанных с оборонной промышленностью.